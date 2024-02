Il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini, torna in diretta con una nuova imperdibile puntata. Questa sera, in vista della finale prevista tra fine marzo ed aprile prossimo, scopriremo il nome del primo concorrente finalista.. Ecco tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, lunedì 26 febbraio 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della trentanovesima puntata del 26 febbraio

Lunedì 26 febbraio 2024 dalle ore 21.35 va in onda la trentanovesima puntata del “Grande Fratello“, il reality show presentato da Alfonso Signorini su Canale 5.In studio: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

Litigio tra Perla e Letizia. Il motivo? Perla ha deciso di spostarsi nel letto di Greta e la sua best friend non ha gradito la cosa. Letizia si è sfogata con il fidanzato Paolo dicendogli: «mi succedono sempre queste cose in amicizia. No, non dire a cosa mi riferisco ad alta voce, non voglio. Io do troppo alle persone, devo smettere di darmi così tanto ed esserci sempre per tutti. Poi tanto me la vivo male soltanto io. Come se ogni volta non mi meritassi il bello. Appena mi arriva qualcosa di bello poi me lo tolgono subito». Poco dopo Letizia ha cercato il confronto con Perla: «tu e Greta non mi avete capito, ma invece di avvicinarvi vi siete distaccate da me. Tu Perla invece di avvicinarti ti sei distaccata facendo cose con lei. Io stamani mi sono alzata e ti ho trovata nel letto con lei. Stavate dormendo insieme! Io ci sono stata mille volte per tutti. Vi siete fatte le vostre giornate sperando che mi passasse. Io sono due mesi e mezzo che anche di notte ti sto vicino nei tuoi momenti complicati. Stamani mi hai fatto stare molto male, io non te l’avrei mai fatto».

Non solo, nella casa anche Anita e Giuseppe Garibaldi stanno vivendo un momento di distacco. Anche la loro amicizia è arrivata ad un bivio?

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 26 febbraio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 39esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana decreterà il nome del primo concorrente finalista di questa edizione. Chi vuoi in finale tra Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy? Il concorrente più votato sarà il primo concorrente finalista.

Stando ai sondaggi, il concorrente più votato è Beatrice Luzzi con il 74.43% di preferenze. A seguire Grecia Colmenares con il 12.02%, Massimiliano Varrese con l’8.49% e infine Rosy Chin con il 5.06%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista tra fine marzo ed inizio aprile. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato con il doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e mercoledì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.