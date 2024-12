Stasera, lunedì 2 dicembre 2024, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Ad affiancarlo in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi chiamate a commentare il comportamento e l’evoluzione dei rapporto dei concorrenti all’interno della casa. Non solo, in studio anche Rebecca Staffelli, la voce sentimenti del mondo social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della quattordicesima puntata del 2 dicembre, cosa succederà?

Lunedì 2 dicembre 2024 dalle ore 21.34 va in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Cosa succederà questa sera? Gli scarsi ascolti delle ultima puntate mettono a rischio il programma e si vocifera di una chiusura anticipata, ma anche di un possibile cambio di conduzione: al posto di Alfonso Signorini in pole position ci sono i nomi di Silvia Toffanin e Pierpaolo Petrelli. Naturalmente si tratta solo di voci ed indiscrezioni.

Ma passiamo alla puntata di stasera: per cercare di risollevare gli ascolti questa sera ci saranno quattro nuovi ingressi nella casa oramai “non” più spiata d’Italia. Si tratta di

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e Bernardo Cherubini, fratello del celebre Jovanotti. Ma non finisce qui, visto che dentro anche la coppia formata da Maria Monsè e la figlia Perla Maria. Non solo, durante la puntata si parlerà anche del duro litigio tra Ilaria Galassi con Helena Prestes: la Non è la Rai sarà squalificata dopo l’attacco alla modella?

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 2 dicembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della sedicesima puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Javier, Federica, Giglio e Stefano? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato guadagnerà l’immunità.

Stando ai sondaggi al momento il concorrente più votato dal pubblico è Javier Martinez con il 61% delle preferenze seguito da Luca Giglioli 22%. Terzo posto per Stefano Tediosi 12% e ultima posizione per Federica Petagna 5%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo il doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì, cambia ancora programmazione in vista del mese di dicembre. Il programma, infatti, torna nella sua consueta collocazione del lunedì sera con il doppio appuntamento da confermare al sabato. Per tutti i fan e gli appassionati del programma ricordiamo che le avventure dei concorrenti sono h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15)