Il Grande Fratello 2024 di Alfonso Signorini torna in diretta con una nuova imperdibile puntata trasmessa in prima serata Canale 5. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena e con l’eliminazione definitiva di un concorrente. Ecco tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, giovedì 7 marzo 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della quarantaduesima puntata del 7 marzo

Giovedì 7 marzo 2024 dalle ore 21.35 appuntamento con la quarantaduesima puntata del “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

Perla Vatiero è sempre più in crisi. Dopo il confronto – scontro con Mirko Brunetti, la ex concorrente di Temptation Island ha avuto una crisi nel dopo puntata. A puntarle il dito contro Federico che ha commentato il comportamento di Perla con Alessio e Mirko. La Vatiero ha sbottato: «non vedi che io non sto bene? Dopo una puntata del genere e la mia situazione delicata. Forse tu te la sei presa perché ti ho nominato. Però non parlare di valori con me, non ti devi permettere. Per fortuna abbiamo valori diversi, credimi. Ma che ti frega? Parla di te! Questa è una cosa che riguarda Mirko e me, cosa c’entri tu?». In difesa di Perla è arrivata la rivale storica Beatrice Luzzi: «Fede non sta bene dai, ti prego basta, non vedi che sta male? Adesso lei deve riposarsi. Lasciala stare, non sta bene ed è molto stanca. Sta distrutta dai, poi sente che parla di lei, ma basta adesso. Lasciala in pace!», Anche Rosy Chin ha difeso l’amica: «Fede si deve regolare, soprattutto se vedi che questa ragazza da giorni sta male, vomita e sviene ovunque».

Intanto fuori dalla casa Mirko Brunetti sui social ha invitato tutti i #Perletti al silenzio: «non voglio che sia fatto nessun tipo di commento negativo nei confronti di Perla soprattutto. Lei sta facendo il suo percorso e anche se i risvolti non sono quelli che io mi aspettavo dopo il nostro incontro io rimango in silenzio su questa situazione, le ultime due settimane sono state emotivamente molto pesanti e continueranno ad esserlo». Nella casa Alessio e Anita sono sempre più complici, mentre la presenza di Simona Tagli comincia ad essere un problema per diversi concorrenti.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 7 marzo. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 42esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana decreterà il nome di un concorrente eliminato dalla casa. In lizza per uscire dalla casa più spiata d’Italia ci sono: Simona, Anita, Massimiliano, Letizia, Grecia, Greta e Federico. A decretare il concorrente eliminato è naturalmente il pubblico da casa tramite il televoto. Chi vuoi salvare tra Simona, Anita, Massimiliano, Letizia, Grecia, Greta e Federico?Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata.

Stando ai sondaggi è ancora Simona Tagli la preferita dal pubblico con il 57,08% seguita da Massimiliano Varrese con l’8,94% e Anita Olivieri con l’8,22%. Distaccati di pochissimi voti troviamo: Greta Rossetti con 7,15%, Letizia Petris 6,81%. Fanalini di coda: Federico Massaro con il 6,62% e Grecia Colmenares con solo il 5,17%. Sarà proprio la regina delle telenovelas a lasciare definitivamente la casa del GF?

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista tra fine marzo ed inizio aprile. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato con il doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.