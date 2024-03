Il Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini, è giunto alla semifinale. A pochi giorni dalla finale in programma lunedì 25 marzo 2024, scopriremo i concorrenti finalisti, ma anche quelli costretti a lasciare definitivamente la casa. Ecco tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, giovedì 21 marzo 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della quarantaseiesima puntata del 21 marzo

Giovedì 21 marzo 2024 dalle ore 21.35 va in onda la quarantaseiesima puntata del “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Come sempre in studio: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono sempre più vicini. Dopo il flirt iniziale e l’allontanamento, complice anche l’amicizia tra Giuseppe ed Anita, l’attrice e il bidello hanno ritrovato una grande complicità. La scorsa notte, infatti, nascosti tra un muretto e una pianta del giardino, i due si sono lasciati andare a momenti di tenerezza e c’è chi scommette anche a qualche bacio. Intanto Alessio è sempre più preso da Anita e nella casa si è confidato con Rosy Chin dicendole: «l‘altra sera non riuscivamo a parlare perché mi diceva che non sapevo comunicare e lei faceva le stesse cose, identiche. Dobbiamo costruire una relazione più matura, più consapevole, adesso è un’infatuazione forte, potrà diventare amore oppure no, però è una cosa matura, non è che sbarello per due occhi azzurri. Anche se in passato mi è capitato di impazzire per l’estetica e innamorarmi, poi vivendo, con l’esperienza, comprendi, impari e metabolizzi. Le sensazioni sono positive, questo sì, per me va bene tutto. Questa è la sensazione che ho avuto dal primo giorno anche se ho avuto paura».

La chef influencer ha cercato di rassicurare l’imprenditore: «tutte le cose belle fanno paura, ogni cambiamento interiore o esteriore fa paura e questo comporta affrontare una nuova avventura, qualcosa che tu non conosci. Devi buttarti. Per me l’uscita di Anita e Paolo hanno segnato la fine del mio Grande Fratello, perché erano famiglia».

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 21 marzo. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 46esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana decreterà l’eliminazione di una concorrente dalla casa. Chi vuoi salvare tra Simona Tagli, Federico Massaro e Alessio Falsone Sergio? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di giovedì 21 marzo 2024.

Stando ai sondaggi è ancora Simona Tagli con il 65,67%. A rischiare l’eliminazione ci sono Federico Massaro con il 20,52% e Alessio Falsone con il 13,81%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista tra fine marzo ed inizio aprile. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato con il doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.