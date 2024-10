Stasera, 3 ottobre 2024, va in onda una nuova puntata Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi pronte a commentare i concorrenti e l’evoluzione dei loro rapporti all’interno della casa. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della sesta puntata del 3 ottobre, cosa ci sarà?

Giovedì 3 ottobre 2024 dalle ore 21.34 appuntamento con la diretta della sesta puntata del Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini è pronto a collegarsi con i concorrenti della diciottesima edizione del GF. All’interno della casa cominciano a formarsi i primi gruppetti e a nascere anche le prime simpatie come quella tra Shaila Gatta e Javier. Intanto dopo l’uscita di Clarissa Burt dalla casa per ritirare un premio alla carriera, un’altra coinquilina ha dovuto abbandonare momentaneamente il gioco. Si tratta di Ilaria Clemente, detta Ila, che ha lasciato la casa del GF per motivi personali. L’uscita di Ilaria ha scatenato il popolo dei social e c’è chi è pronto a scommettere che la concorrente romana sia in dolce attesa. Non è dato sapere di più, anche se nella casa alcuni concorrenti hanno commentato l’uscita dell’amica. «Ma non ci hanno detto più nulla di lei», ha detto Luca, mentre Amanda ha sottolineato «Vabbè, ma è una cosa bella alla fine, è molto bello».

La replica di Maria Vittoria ha ancora di più convinto i telespettatori che possa trattarsi davvero di una possibile gravidanza: «dipende, per me non lo è stata, per lei forse sì. Dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende da chi hai vicino. Per me non lo è stata una cosa bella, mi è successo tre anni fa e stavo insieme a…». Sarà davvero così? Non resta che seguire la puntata per scoprirlo!

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 3 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della sesta puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Clarissa Burt, Iago, Amanda Lecciso e Maria Vittoria? Ricordiamo che il concorrente meno votato sarà il primo eliminato di questa edizione.

Stando ai sondaggi Iago, l’attore de Il Segreto dovrebbe essere il più votato con il 35.53% delle preferenze. A seguire Mariavittoria con il 26,61%. Terzo posto per Amanda Lecciso che convince il 21.67% e infine ultima posizione per Clarissa Burt con il 16.19%. Sarà proprio l’attrice la prima concorrente eliminata di questa edizione?

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, torna con il consueto doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).