Stasera, lunedì 23 dicembre 2024, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi per commentare l’evoluzione dei rapporto dei concorrenti all’interno della casa, mentre Rebecca Staffelli dà voce alial. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della diciannovesima puntata del 23 dicembre, cosa succederà?

Lunedì 23 dicembre 2024 dalle ore 21.34 va in onda la diciannovesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Festa di Natale anticipata nella casa più spiata d’Italia con uno spettacolo natalizio preparato dai concorrenti grazie alla guida di Enzo Paolo Turchi. Non solo, tutti i concorrenti riceveranno un videomessaggio di auguri da parte di amici e familiari, ma non mancheranno delle belle sorprese. Amanda e Ilaria di Non è la Rai, infatti, potranno riabbracciare i propri figli, mentre Shaila Gatta rivedrà la mamma Luisa pronta a preparare il cenone della Vigilia di Natale.

Le sorprese non finiscono qui, visto che Jessica Morlacchi è la candidata a trascorre una settimana nel Grande Fratello albanese, mentre Javier e Chiara sono sempre più complici e uniti. E’ nata una nuova coppia nella casa? Infine il verdetto del televoto tra Bernardo, Emanuele, Helena, Javier, Lorenzo e Zeudi che decreterà due concorrenti immuni alle prossime nomination.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 23 dicembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della diciottesima puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Helena Prestes, Zeudi, Bernardo, Tommaso, Lorenzo, Javier ed Emanuele? Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati saranno immuni alle prossime nomination.

Stando ai sondaggi al momento il concorrente preferito dal pubblico è Helena Prestes con il 36% tallonata da Javier Martinez con il 33%. A seguire: Tommaso Franchi con il 9%, Lorenzo Spolverato con l’8%, Bernardo Cherubini 6%, Zeudi ed Emanuele con il 4%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo il doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì, cambia ancora programmazione in vista del mese di dicembre. Il programma, infatti, torna nella sua consueta collocazione del lunedì sera con il doppio appuntamento da confermare al sabato. Per tutti i fan e gli appassionati del programma ricordiamo che le avventure dei concorrenti sono h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).