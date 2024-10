Federica Petagna è una nuova concorrente del Grande Fratello 2024. Dopo l’esperienza di Temptation Island dove ha partecipato in coppia con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice, la giovane napoletana è pronta a lanciarsi in un nuova avventura televisiva.

Chi è Federica Petagna, da Temptation Island al Grande Fratello 2024

E’ confermato: Federica Petagna di Temptation Island è pronta a varcare la porta del Grande Fratello 2024 come concorrente. La ex protagonista del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha superato i provini per entrare nella casa più spiata d’Italia durante la decima puntata di lunedì 28 ottobre 2024. Alfonso Signorini e tutto il team del GF hanno deciso di puntare sulla giovane napoletana che ha attirato l’attenzione durante il suo percorso a Temptation Island dove ha partecipato con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice. Dopo 9 anni d’amore, il viaggio nei sentimenti di Temptation Island sembrava essersi concluso nel migliore dei modi per Federica e Alfonso. Una volta rientrata a casa però la giovane napoletana qualcosa è cambiato con Federica che ha iniziato a guardare Alfonso con occhi diversi.

«Quando sono tornata a casa ho capito che non mi mancava» – ha raccontato Federica a Filippo Bisciglia nel confronto “un mese dopo il falò di confronto” con il fidanzato Alfonso. Una versione che la 20enne napoletana ha ribadito anche negli studi di Uomini e Donne da Maria De Filippi. All’interno del villaggio delle fidanzate, infatti, Federica ha vissuto per la prima volta libera da tutto e tutti. Non solo, ha stretto molto con il single tentatore Simone con cui ha iniziato una conoscenza.

Federica Petagna entra al Grande Fratello 2024: nuovo triangolo amoroso dopo Temptation Island?

L’ingresso di Federica Petagna come concorrente al Grande Fratello 2024 non sorprende più di tanto. Lo scorso anno il reality show ha puntato sul successo di Temptation Island ricreando nella casa il triangolo amoroso con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Un triangolo che ha appassionato per settimane il pubblico del GF decretando poi la vittoria proprio di Perla sulla “rivale” Beatrice Luzzi.

Chissà che non possa succedere lo stesso a Federica che entra da single, anche se a Uomini e Donne ha confessato di aver iniziato una conoscenza con il single Stefano Tediosi. Sicuramente l’ingresso nella casa più spiata d’Italia andrà a rimescolare le dinamiche di gioco. Da non escludere prossimamente anche l’ingresso del single tentatore come concorrente. Del resto al GF tutto è possibile!