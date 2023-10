Il Grande Fratello 2023 entra nel vivo con la tredicesima puntata in onda stasera, lunedì 23 ottobre 2023. Alfonso Signorini torna in diretta per raccontare le avventure dei concorrenti rinchiusi nella casa di Cinecittà. Una puntata che si preannuncia ricchi di colpi di scena: Heidi Baci tornerà in studio per raccontare i motivi del suo abbandono? Spazio poi a Beatrice Luzzi contro tutti, le nomination e il verdetto del televoto. Chi sarà il concorrente eliminato?

Grande Fratello 2023, la diretta della tredicesima puntata su Canale 5

Lunedì 23 ottobre dalle ore 21.25 si riaccendono i riflettori sul Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il giornalista e conduttore sarà affiancato in studio dall’opinionista Cesara Buonamici, mentre a Rebecca Staffelli, spetta leggere i tweet più divertenti dei telespettatori.

La diretta della 13a puntata del GF si preannuncia come sempre ricca di colpi di scena. Nella casa la pace siglata con Beatrice Luzzi è durata quanto un gatto in tangenziale, visto che diversi concorrenti hanno nuovamente iniziato a pronunciare parole poco edificanti nei suoi confronti. L’attrice di Vivere vive quasi isolata nella casa e può contare solo sull’amicizia di Fiordaliso e Grecia Colmenares. Non solo, durante la puntata potrebbe arrivare in studio Heidi Baci per svelare i motivi che l’hanno spinta a lasciare il programma. Spazio poi al verdetto del televoto che vede in nomination: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Valentina, Vittorio, Beatrice Luzzi e Giselda. Chi sarà il concorrete salvato e quindi il preferito del pubblico e chi sarà il candidato all’eliminazione?

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera. Ci saranno eliminati? Le percentuali

Durante la tredicesima puntata di lunedì 23 ottobre 2023 del Grande Fratello 2023 scopriremo il nome del concorrente preferito dal pubblico da casa. Questa settimana in nomination ci sono: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Valentina, Vittorio, Beatrice Luzzi e Giselda. Non solo, il concorrente meno votato dal pubblico sarà a rischio eliminazione.

Al momento le percentuali di voto vedono Beatrice Luzzi regina indiscussa con il 50% delle preferenze di voto seguita da Giselda Torresan con il 20%. Terzo posto per Vittorio con l’11, Rosy con il 9%, Grecia Colmenares con il 7%. Ultimo posto con il 3% di Valentina, la concorrente a rischio eliminazione.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Dove seguire il Grande Fratello 2023? Il reality show è trasmesso in diretta due volte a settimana: il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Il reality show è anche in diretta h24 tutti i giorni su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.