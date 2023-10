Tutto pronto per la settima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini trasmesso stasera, lunedì 2 ottobre 2023, su Canale 5. Al centro le storie dei concorrenti noti e meno noti, ma anche scontri e confronti che da settimane animano la casa più spiata d’Italia!

Grande Fratello 2023, la diretta della settima puntata su Canale 5

Lunedì 2 ottobre 2023 dalle ore 21.25 va in onda la settima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Accanto al conduttore in studio l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, la voce dei social.

Durante la settima puntata non mancheranno sorprese e colpi di scena in una casa oramai sempre più divisa. Da un lato i concorrenti della casa e dall’altra i tuguriati. Intanto Beatrice Luzzi, bersaglio di tutti gli inquilini della casa, nelle ultime ore ha avuto una crisi. In arrivo anche un nuovo confronto tra Heidi e Massimiliano.

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera. Chi lascerà la casa?

Durante la settima puntata di giovedì 28 settembre 2023 del Grande Fratello scopriremo anche il verdetto del televoto. Dopo la prima eliminazione di Claudio Roma, questa settimana un altro concorrente dovrà abbandonare la casa. Al televoto questa settimana ci sono: Grecia, Giselda, Marco e Valentina? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di stasera, lunedì 2 ottobre 2023.

Le percentuali dei sondaggi sono tutte contro Marco. Il 31enne romagnolo, infatti, è il meno votato rispetto alle tre “rivali”. Sarà proprio lui il concorrente eliminato?

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Dove seguire il Grande Fratello 2023? Il reality show condotto da Alfonso Signorini è visibile in chiaro ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. L’appuntamento con il GF è anche tutti i giorni in diretta su

Mediaset Extra (canale 55 del ddt),

(canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app)

(sito e app) La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte).

Il GF è anche in streaming sul sito Mediaset Infinity, su grandefratello.mediaset.it e su tutti i social del programma.