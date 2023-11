Cala il sipario sulla diciottesima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show di sucesso presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Gli equilibri all’interno della casa sono sempre più in crisi tra dubbi, ripensamenti e scontri. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 9 novembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 18ima puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 9 novembre

La diciottesima puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 9 novembre si apre con la prima sorpresa. Fiordaliso riceve nella casa la visita della sorella Cristina e poi dei fratelli Franco, Andrea, Franco e Cesare. Un momento davvero emozionante per la cantante di “Non voglio mica la luna” che ha ricordato anche il difficile rapporto con il padre. Spazio poi alla crisi di Massimiliano Varrese che si è scontrato con tutti i concorrenti della casa. Il ballerino e attore è convinto che il suo riavvicinamento a Beatrice Luzzi sia stato frainteso da alcuni coinquilini visto che da settimane non è più il preferito.

Intanto Beatrice Luzzi si è riavvicinata a Giuseppe Garibaldi. Dopo alcuni momenti di allentamento, i due hanno ripreso a passare del tempo insieme ed è scattato un altro bacio. La loro storia però non è credibile agli occhi dei concorrenti, in primis Anita che non crede al loro “amore”. Tra i momenti più belli della serata il commovente ricordo di Giampiero Mughini del padre che ha rivelato: “non ho pianto quasi mai in vita mia, per la morte di mio padre ho pianto per un mese di seguito. Non è facile per me parlarne ancora adesso, i miei genitori erano separati, vivevo con mia madre, ma avevo un’adorazione per mio padre. Era un uomo di una durezza indescrivibile; papà era stata fascista ed io uno scapestrato di sinistra“. Spazio poi al mondo parallelo di Vittorio, uno dei concorrenti più profondi di questa edizione, la cui personalità divide i concorrenti. Infine i dubbi e i ripensamenti di Letizia dopo il bacio con Paolo.

Chi è uscito ieri sera 9 novembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la diciottesima puntata del Grande Fratello 2023 Alfonso Signorini ha comunicato anche il verdetto del televoto. Questa settimana un televoto difficile e molto affollato visto che in nomination c’erano: Massimiliano, Ciro, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Grecia, Letizia e Vittorio.

Il pubblico da casa era chiamato a decidere “chi salvare”. Il concorrente meno votato è stato Ciro Petrone con solo l’8% dei voti ed è il primo concorrente candidato all’eliminazione diretta.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 9 novembre

Durante la lunga diretta spazio anche al momento della nomination. Prima di iniziare, Alfonso Signorini ha comunicato gli immuni della settimana. Al via poi le nomination: da un lato i nominabili che hanno fatto palesemente la loro nomination, mentre gli immuni nel segreto del confessionale. I concorrenti più votati a rischio eliminazione sono: Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper.

Chi vuoi salvare tra Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di lunedì 13 novembre 2023.