Si è da poco conclusa la diciassettesima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una puntata ricca di colpi di scena, emozioni e il verdetto del televoto ad eliminazione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 6 novembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 17ima puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 6 novembre

La diciassettesima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 6 novembre è iniziata dalla polemica scoppiata per una parola di troppo di Giampiero Mughini nei confronti di Angelica. Un termine che ha fatto soffrire tanto la giovane concorrente, ma dall’altro ha fatto infuriare il giornalista e personaggio televisivo. “Sentirmi dire alla mia età che sono capace di mancare pesantemente di rispetto ad una mia cara amica, non so come si possa dire qualcosa di questo tipo. Sono offeso e furibondo, mentre confermo l’affetto che ho per lei dal primo minuto” – le parole di Mughini.

Spazio poi a Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese che si sono riavvicinati nella casa del GF. Tra i due una forte complicità e sintonia e c’è già chi ipotizza che tra i due possa nascere qualcosa scatenando la gelosia di Giuseppe Garibaldi. Una bella sorpresa poi per l’attrice di Vivere che incontra l’ex compagno Alessandro, padre dei suoi due figli. Immancabile il momento Temptation Island con l’ingresso di Greta che prima si scaglia contro Angelica accusata di essere una gattamorta e poi si confronta con il fidanzato Mirko siglando la pace. Sul finale una bella sorpresa anche per Angelica che incontra, finalmente, il fidanzato Riccardo.

Chi è uscito ieri sera 6 novembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello 2023 è arrivato anche il momento di svelare il verdetto del televoto. In questa puntata Alfonso Signorini ha comunicato il nome del concorrente costretto ad abbandonare immediatamente la casa più spiata d’Italia. Alla fine Giselda con 14,22% è stata battuta da Angelica (14,44%) costretta così a lasciare a lasciare la casa del GF. Il concorrente più amato e votato dal pubblico è stato Giampiero Mughini.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 6 novembre

Immancabile il momento nomination. Anche questa volta da un lato i concorrenti immuni che hanno espresso il proprio voto nel segreto del confessionale e dall’altro i concorrenti nominabili. I concorrenti più votati a rischio eliminazione sono: Ciro, Giampiero, Letizia, Massimiliano, Vittorio, Grecia e Giuseppe.

Chi vuoi salvare tra Ciro, Giampiero, Letizia, Massimiliano, Vittorio, Grecia e Giuseppe? Il concorrente meno votato sarà il primo candidato all’eliminazione nella puntata di giovedì 9 novembre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 6 novembre