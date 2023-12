Si è da poco conclusa la 28ima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Nella sera che precede la vigilia di Natale una puntata ricca di sorprese per i coinquilini, ma anche il verdetto del televoto. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda sabato 23 dicembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 28ima puntata del Grande Fratello 2023 di sabato 23 dicembre

La ventottesima puntata del Grande Fratello 2023 di sabato 23 dicembre è iniziata con il confronto tra Rosanna Fratello e Fiordaliso per un ciabatta. Tutto ha inizio quando la cantante riprende Rosy chiamandola la “cinese”. La situazione degenera con la Fratello che racconta: “mi guardavano chiacchierando e ridendo come fanno sempre, comunque sia la ciabatta la voleva girare a me, in quel momento mi sono sentito soffocare“. Fiordaliso dissente precisando: “dal primo giorno pensa che parliamo male di lei, ma non è così”. Poco dopo Beatrice Luzzi rientra nella casa spiegando cosa è successo: “è andato tutto bene, dovevo salutare mio padre e mi sono resa conto di quanto mi siete mancati, di quanto questa esperienza è importante. Di quanto avevo voglia di fare il Natale con voi e di quanto ce la dobbiamo mettere tutta per il pubblico che ci segue, quindi avanti tutta!” Non solo, l’attrice di Vivere ha qualcosa da dire a Rosanna Fratello: “non potrò mai perdonarla dopo aver ricevuto per settimane fango su fango. Ha detto una serie di cattiverie così gratuite e ingiustificate dopo che giorni precedenti aveva detto tutt’altro dimostrando cattiverie e falsità e non posso più prenderla in considerazione”.

Immancabile poi il momento Mirko, Greta e Perla. L’ex concorrente del GF torna nella casa per un nuovo confronto: prima con Greta e poi con Perla. Spazio alle sorpresa: prima Marco Maddaloni riabbraccia la moglie Romina e i figli. Poco dopo spetta a Vittorio rivedere il padre, mentre Greta sul finale può riabbracciare la madre Marcella.

Chi è uscito ieri sera 23 dicembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la ventottesima puntata del Grande Fratello 2023 è stato comunicato il verdetto del televoto. Questa settimana il televoto NON era ad eliminazione con il pubblico da casa chiamato a decidere chi salvare tra Greta, Marco Maddaloni e Federico.