E’ terminata anche l’undicesima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una puntata iniziata con il sorriso, ma terminata tra le lacrime di Heidi dopo l’ingresso del padre che ha generato scompiglio dentro e fuori la casa. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 16 ottobre 2023 con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera 16 ottobre 2023 dal Grande Fratello?

L’undicesima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 16 ottobre è partita nel segno di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Prosegue nella casa la laison tra il bidello calabrese e l’attrice di Vivere nonostante la differenze d’eta e i pareri contrapposti dei coinquilini della casa. A cominciare da Samira che sembrerebbe essersi ingelosita della mancanza di attenzioni da parte di Giuseppe nel corso delle ultime settimane.

Spazio poi alla storia infinita fatta di luci e ombre di Heidi e Massimiliano giunta questa sera definitivamente al capolinea. L’ingresso del padre di Heidi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’uomo ha accusato Massimiliano Varrese di essere pressante, violente e opprimente nei confronti della sua “bambina” facendo un discorso da padre padrone che ha fatto accapponare la pelle. Parole pesantissime quelle pronunciate dal padre di Heidi contro Massimiliano Varrese che, gli va riconosciuto, ha preferito tacere per poi scoppiare durante la diretta in lacrime.

Fiumi di lacrime anche per Heidi che sta pensando di abbandonare il gioco dopo che il padre le ha detto: “non ti riconosco più, mi sembri un’altra persona. La cosa che non ho sopportato è che non sei riuscita a dare un muro ad una persona che ti prende e ti ha messo sotto stress, che è più grande di me. La mamma non ti guarda più da quel momento. Io sono qui perchè non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità e la salute della mamma”. Cosa deciderà di fare Heidi?

Durante la diretta spazio anche all’ingresso di tre nuovi concorrenti: Jill Cooper, Mirko Brunetti e Giampiero Mughini. Spazio poi al verdetto del televoto con il pubblico che ha premiato, ancora una volta, Beatrice Luzzi come la preferita della casa con un plebiscito di voti: il 67% delle preferenze!

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 16 ottobre

Nonostante la profonda crisi di Heidi Baci, la grande macchina del Grande Fratello 2023 è proseguita con le nomination. Anche questa settimana tutti gli uomini della casa sono immuni da una nomination ad eliminazione. Prima di iniziare con le votazioni, Signorini rivela i nomi delle donne preferite della casa. Si tratta di Angelica e Letizia a cui si aggiungono: Beatrice, la preferita del pubblico ed Heidi salvata dall’opinionista Cesara Buonamici. Al via le nomination: si parte con le palesi delle donne nella sala led che votano in massa Grecia Colmenares. Poi è la volta delle nomination segrete dei concorrenti immuni.

I concorrenti più votati di questa sera sono: Grecia Colmenares, Rosy Chin, Valentina e Samira Lui. Chi vuoi salvare tra Grecia Colmenares, Rosy Chin, Valentina e Samira Lui? Il concorrente più votato sarà eliminato nella puntata di giovedì 19 ottobre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 16 ottobre

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nell’undicesima puntata del GF di lunedì 16 ottobre 2023: