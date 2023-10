E’ tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2023! Questa sera, giovedì 19 ottobre 2023, appuntamento con la dodicesima diretta del reality show più seguito e discusso del piccolo schermo. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena, ma anche con un verdetto importante: scopriremo il nome del quarto concorrente eliminato di questa edizione. In nomination a rischio eliminazione ci sono: Rosy Chin, Samira, Grecia Colmenares e Valentina.

Grande Fratello 2023, la diretta della dodicesima puntata su Canale 5

Giovedì 19 ottobre dalle ore 21.25 appuntamento con la grande macchina del Grande Fratello 2023, il reality show presentato da Alfonso Signorini. In studio ritroveremo direttamente dal TG5 Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, chiamata a condividere i tweet più divertenti dei telespettatori sui profili social.

Si riaccendono i riflettori sulla casa più spiata d’Italia con la diretta della 12a puntata. Nuovi confronti e scontri nella casa, ma soprattutto il verdetto del televoto che vede in nomination quattro donne. Una sfida tutta al femminile tra Rosy Chin, Samira, Grecia Colmenares e Valentina. Tra loro ci sarà una sola preferita e una concorrente costretta a lasciare la casa. Non solo, durante la serata si parlerà anche dell’abbandono di Heidi Baci che, dopo l’incontro con il padre Genti, ha deciso di lasciare per sempre la casa.

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera. Ci saranno eliminati?

Durante la dodicesima puntata di giovedì 19 ottobre 2023 del Grande Fratello 2023 scopriremo chi sarà il concorrente preferito dal pubblico da casa. Questa settimana in nomination ci sono: Rosy Chin, Samira, Grecia Colmenares e Valentina. Ci saranno eliminati questa sera?

Attenzione: il televoto di questa sera oltre ad eleggere il preferito del pubblico, vedrà anche uno dei concorrenti eliminato dalla casa del GF. Il concorrente meno votato, infatti, dovrà abbandonare immediatamente la casa del Grande Fratello! Chi sarà eliminato? Le percentuali di voto sembrano favorire, al momento, Grecia Colmenares la preferita del pubblico, mentre la concorrente meno votata è Samira Lui. Sarà lei a lasciare la casa del GF?

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Ricordiamo che il Grande Fratello 2023 è trasmesso in diretta due volte a settimana: il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Il reality show è anche in diretta h24 tutti i giorni su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.