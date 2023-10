Heidi Baci ha lasciato la casa del Grande Fratello 2023

Poco dopo la fine della diretta dell’undicesima puntata del Grande Fratello 2023, Heidi Baci ha deciso di abbandonare la casa. Una puntata difficilissima per la giovane concorrente di origini albanese scossa dall’incontro con il padre Genti che si è infuriato per l’avvicinamento della figlia a Massimiliano Varrese definito “un uomo opprimente, pressante e vecchio”.

Sulla pagina ufficiale del reality show di Canale 5 si legge:

Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa di Grande Fratello. #GrandeFratello

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi e Fiordaliso sull’abbandono di Heidi Baci

Intanto nella casa i concorrenti commentano l’uscita di Heidi che non ha salutato nessuno dei compagni d’avventura. Beatrice Luzzi a tavola commenta: “noi adesso abbiamo una responsabilità enorme perchè il messaggio che è passato è che una ragazza che non ha fatto nulla, non ha fatto nulla. Il padre viene imbufalito, ingelosito, infastidito, ha tutte le ragioni, viene, se la prende e se la porta via è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni…”, ma il suo discorso viene poi censurato.

Anche Fiordaliso durante le nomination aveva commentato con grande dolore quanto visto durante il confronto tra Heidi e il padre:

Sono tornata nel 1972, siamo indietro di 50 anni, mio padre mi ha mandato via di casa perché aspettavo un bambino, mio padre era così duro e chiuso. Io però ho avuto il coraggio di rispondere a mio padre, sono stato sempre una ribelle e vedere Heidi che non ha fatto nulla, non ha fatto niente. Non ha avuto il coraggio, per tutte le lotte che abbiamo fatto noi donne, rispetto molto il papà di Heidi, ma sono stata molto male.

Alla fine non è dato sapere di più sull’abbandono di Heidi Baci dalla casa del Grande Fratello 2023, ma la ragazza non ha retto al colpo e alle durissime parole del padre.