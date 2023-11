Colpo di scena al Grande Fratello: Greta Rossetti è infatti una nuova concorrente. L’ex tentatrice di Temptation Island era stata ospite durante la puntata andata in onda lunedì 27 novembre. Dopo essersi confrontata con Perla e Mirko, è arrivata la proposta di Alfonso Signorini. Vediamo cosa ha detto la giovane e quando entrerà nella casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello punta sul triangolo amoroso: entra come concorrente Greta Rossetti

Solo qualche settimana fa aveva fatto il suo ingresso nella casa Mirko Brunetti. Il giovane era stato uno dei protagonisti di Temptation Island e aveva deciso durante il falò di confronto di lasciare la sua storica fidanzata, Perla Vatiero. All’interno del programma aveva infatti conosciuto la tentatrice Greta Rossetti con cui aveva intrapreso una storia d’amore, continuata per qualche mese anche lontano dalle telecamere. Ma l’ingresso di Perla nella casa è stato come un tornado. Sui social i fan sono impazziti e hanno notato come i due, con il passare dei giorni, fossero sempre più vicini. È quindi possibile un ritorno di fiamma? A quel punto, ecco che Alfonso Signorini ha deciso di chiamare Greta. Dopo essersi confrontata prima con Perla e poi con il giovane, le ha chiesto se volesse entrare nella casa come nuova concorrente. L’ex tentatrice ha tentennato ma poi ha deciso di accettare questa opportunità.

“Sono rimasta delusa, mi aspettavo che Mirko mi dicesse ‘Scusa, ho capito che sono ancora innamorato di Perla”. Penso che dalle cose brutte si debba prendere insegnamento e non ho intenzione di rinunciare a questa possibilità per lui (Mirko, ndr). Quindi accetto“.

Greta quindi entrerà nella casa la prossima puntata, prevista per sabato 2 dicembre.

La rottura con Mirko

Intanto Greta ha comunicato a Mirko la sua decisione di interrompere la loro relazione. Secondo la giovane, Mirko è ancora innamorato di Perla. Vedremo se le cose cambieranno con il suo ingresso all’interno del reality.