Il Grande Fratello 2023, il reality show presentato da Alfonso Signorini, torna in prima serata su Canale 5. Durante la puntata di stasera il ritorno nella casa di Beatrice Luzzi assente momentaneamente, ma anche il verdetto del televoto. Ecco le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera, sabato 23 dicembre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della ventottesima puntata su Canale 5

Sabato 23 dicembre 2023 dalle ore 21.29 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello 2023, il reality show presentato da Alfonso Signorini su Canale 5. Come sempre in studio la presenza di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce del sentiment dei social. Durante la puntata spazio a Beatrice Luzzi. L’attrice di Vivere ha abbandonato momentaneamente la casa del GF e non è ancora rientrata. Cosa è successo? Non è dato sapere di più, anche se un membro dello staff dell’attrice ha rivelato: “per il momento è chiusa in albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Siamo altamente fiduciosi che possa rientrare, ma non sappiamo quando“. Anche i concorrenti sono stati informati della cosa con Letizia che ha comunicati ai coinquilini: “ho parlato con loro in confessionale. Mi hanno detto di pensare come ci fosse una persona in meno, anche per la coreografia. Dobbiamo fare tutto pensando che lei non c’è. Anche il balletto va rifatto perché lei non ci sarà“.

Intanto Rosanna Fratello e Fiordaliso hanno cercato un chiarimento nella casa con tanto di abbraccio. Non solo Greta si è confidanzata con Letizia rivelando: “mi sono goduta un po’ lui, i momenti belli. Poi se lui stava male, non mi importava dei miei malumori, dei miei mille dubbi. Mi importava solo di lui e come stava. Volevo stargli accanto, magari potevo essere d’aiuto. Fondamentalmente l’ho fatto. Vuoi o non vuoi l’ho fatto anche quando è arrivata lei. In passato avrei sclerato e invece ho pensato a lui anche con l’arrivo di Greta. Sono rimasta lucida e non è da me, non l’avrei fatto prima. Anche in questo sono molto cambiata. Se mi manca? Certo“.

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination del 23 dicembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Intanto durante la ventottesima puntata del Grande Fratello 2023 scopriremo anche il verdetto del televoto. Questa settimana in nomination Federico, Greta e Marco Maddaloni.

Chi vuoi salvare tra Federico, Greta e Marco Maddaloni? Il concorrente meno votato sarà candidato all’eliminazione durante la puntata di stasera, sabato 23 dicembre 2023. Stando ai sondaggi la concorrente preferita dal pubblico è Greta con il 37% seguita da Federico con il 32% e ultima posizione per Marco Maddaloni con il 31%.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Salta il doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello 2023 di Alfonso Signorini. L’appuntamento con il reality show di successo di Canale 5 cambia ancora: salta il lunedì sera per via del Natale con il programma che andrà in onda solo il sabato sera per tutto il mese di dicembre. Da gennaio 2024 si riparte con il duplice appuntamento settimanale che, salvo stravolgimenti dell’ultima ora, sarà il lunedì e giovedì sera. Ricordiamo che tutti gli appassionati e i fan dei concorrenti della casa possono seguire le vicende dei concorrenti h24 in diretta dalla casa GF possono farlo collegandosi al canale 55 di Mediaset Extra. I collegamenti sono disponibili anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.