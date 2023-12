Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2023, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Questa sera scopriremo il nome del concorrente eliminato al televoto: chi tra Sara, Perla, Grecia, Beatrice e Vittorio abbandonerà la casa del GF? Ecco le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera, sabato 16 dicembre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della ventisettesima puntata su Canale 5

Sabato 16 dicembre 2023 dalle ore 21.29 torna il “Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In studio la presenza fissa di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce dei social. La puntata di stasera si preannuncia davvero esplosiva. Nella casa Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono nuovamente riavvicinati. La situazione è poi degenerata quando Anita ha chiesto al bidello di Reggio Calabria di non essere messa in mezzo a questa cosa: “perché mi metti in mezzo? Io sto facendo la mia serata. Ti ho visto con lei ma non me ne frega un cavolo. Sono venuta qui perché Massimiliano era giù di morale. Tu ti siedi e dici una cosa su lei e me, non capisco il senso. Se fai così, sei tu che sbagli sia con noi che con lei. Mi stai mettendo in mezzo“.

Giuseppe Garibaldi ribatte: “Vuoi che ti dica cosa mi ha detto? Che io e te prima o poi ci metteremo insieme come fidanzati” con Anita che replica “non voglio sapere niente, non voglio più sentire niente su di lei. Io mi sono presa tre mesi di insulti senza fare niente se non essere amica di Giuseppe con cui sono entrata al GF. Non mi deve mettere in mezzo, a me della loro storia non me ne può fregare di meno. Poi lei dice che sono io che mi metto in mezzo, quando è lui che viene da me“. Non solo, Vittorio si è confrontato con Massimiliano Varrese per capire come mai ha cambiato atteggiamento verso Beatrice.

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination del 16 dicembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Intanto durante la ventisettesima puntata del Grande Fratello 2023 scopriremo anche il verdetto del televoto. Questa settimana in nomination Sara, Perla, Grecia, Beatrice e Vittorio.

Chi vuoi salvare tra Sara, Perla, Grecia, Beatrice e Vittorio? Il concorrente meno votato sarà eliminato durante la puntata di sabato 16 dicembre 2023.

Stando ai sondaggi la concorrente preferita dal pubblico è Beatrice Luzzi con il 46,42% di preferenze seguita da Perla Vatiero con il 18,66%. Terzo gradino per Vittorio Menozzi con il 15,89%. Ultimi due posti: Grecia Colmenares con il 9,74% e Sara Ricci con il 9,30% delle preferenze. Il concorrente eliminato potrebbe essere una tra Sara Ricci e Grecia Colmenares.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello 2023 di Alfonso Signorini. Per tutto il mese di dicembre l’appuntamento con il reality show di successo di Canale 5 è fissato il lunedì e sabato sera in prima serata su Canale 5. Tutti gli appassionati e i fan dei concorrenti della casa possono seguire le vicende dei concorrenti h24 in diretta dalla casa GF possono farlo collegandosi al canale 55 di Mediaset Extra. I collegamenti sono disponibili anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.