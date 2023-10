Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2023 che entra nel vivo con la quindicesima diretta trasmessa stasera, lunedì 30 ottobre 2023, in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini è pronto a raccontare le news e cosa è successo all’interno della casa tra i concorrenti. Cosa succederà questa sera? Scontri e confronti fuori e dentro la casa, ma soprattutto scopriremo il verdetto del televoto. Chi dovrà abbondare la casa?

Grande Fratello 2023, la diretta della quindicesima puntata su Canale 5

Lunedì 30 ottobre dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il conduttore ritroverà in studio le compagne di viaggio: l’opinionista Cesara Buonamici e la voce dei social Rebecca Staffelli.

La 15esima puntata si preannuncia ancora una volta imperdibile. All’interno della casa il distacco tra i concorrenti e Beatrice Luzzi è sempre più forte. Non solo, Alex Schwazer durante l’ultima puntata ha minacciato di abbandonare la casa dopo un duro scontro con l’attrice di Vivere. “Il prossimo lunedì durante la diretta se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice mi dice le cose che ho detto e che riconfermo, io lascio la casa del Grande Fratello. Perché io sono uno che qui spende molte ore per allenarsi” – le parole del campione.

Intanto la conoscenza tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi è naufragata con il concorrente che è letteralmente scoppiato all’interno della casa: “lei crea, fa, distrugge. Non mi sono mai permesso fino ad oggi di dire nulla contro di lei. Io non l’ho mai votata e l’ho sempre messa nei miei preferiti. E ora che fa? Perché lei sapeva, lei è giocatrice. Ha fatto la storia e poi l’ha distrutta, mettendo in una situazione pessima. Lei ora passa per la figura della santa“. La paura di uscire di Giuseppe Garibaldi è davvero tanta al punto che ha aggiunto: “adesso però basta, perché se esco io lunedì pago tutta l’Italia, ma tutta, tutta. Pago tutti per farle votare contro. E lo faccio. Perché io arrivo sempre dove voglio io. Fuori da qui arrivo dove voglio sempre“. Cosa succederà?

Intanto durante la lunga diretta scopriremo il nome del concorrente più amato, ma anche il nome del prossimo eliminato. In nomination ci sono: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina e Giuseppe Garibaldi. Chi sarà il concorrete preferito dal pubblico e chi sarà il candidato all’eliminazione?

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera. Ci saranno eliminati? I sondaggi

Durante la quindicesima puntata di lunedì 30 ottobre 2023 del Grande Fratello2023 scopriremo il nome del concorrente preferito, ma anche chi tra i concorrenti sarà eliminato. Questa settimana in nomination: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina e Giuseppe Garibaldi. Il concorrente meno votato dal pubblico dovrà immediatamente lasciare la casa del Grande Fratello.

Al momento i sondaggi vedono Beatrice Luzzi ancora la preferita del pubblico da casa con più del 45% delle preferenze seguita da Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese. I due concorrenti meno votati, almeno nei sondaggi online, sono Giuseppe Garibaldi e Valentina. Chi sarà eliminato?

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2023 è in diretta due volte a settimana con le prime serate in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Non solo, il reality show è in diretta h24 tutti i giorni sul canale 55 di Mediaset Extra, ma anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. La diretta è anche sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.