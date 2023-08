Si avvicina la data dell’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Il prossimo lunedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima attesissima puntata del Grande Fratello 2023. Le notizie che si susseguono in questi giorni e sopratutto nelle ultime ore, riguardano maggiormente il cast di concorrenti Vip che varcherà la porta rossa della ormai celebre casa di Cinecittà. Non ancora noti i nomi dei concorrenti che compongono il cast di persone comuni, perchè come già anticipato, quest’anno il cast sarà formato da Vip e persone comuni, TVblog anticipa i nomi di alcuni concorrenti Vip che entreranno al Grande Fratello 2023.

Grande Fratello 2023, chi sono i Vip nel cast? I probabili concorrenti

I Vip che entreranno nella casa di Cinecittà per prendere parte come concorrenti al Grande Fratello 2023, sono:

Alex Shwazer (maratoneta, campione ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, protagonista della docuserie Netflix dal titolo Il Caso Alex Schwazer);

(maratoneta, campione ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, protagonista della docuserie Netflix dal titolo Il Caso Alex Schwazer); Beatrice Luzzi (attrice della storica soap di Canale 5 dal titolo Vivere);

(attrice della storica soap di Canale 5 dal titolo Vivere); Ciro Petrone (attore del film Gomorra ed ex concorrente del reality dei sentimenti Temptation Island);

(attore del film Gomorra ed ex concorrente del reality dei sentimenti Temptation Island); Fiordaliso (cantante e conduttrice tv);

(cantante e conduttrice tv); Giampiero Mughini (giornalista);

(giornalista); Gracia Colmenares (attrice di soap opera internazionali come Topazio e Manuela);

(attrice di soap opera internazionali come Topazio e Manuela); Massimiliano Varrese (attore di fiction come Carabinieri, ed ex concorrente di Amici Celebrities);

(attore di fiction come Carabinieri, ed ex concorrente di Amici Celebrities); Samira Lui (showgirl ed ex professoressa del programma di Rai 1 L’eredità e concorrente di Tale e Quale Show sempre su Rai 1).

Grande Fratello 2023: Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio

L’edizione del Grande Fratello 2023 che prenderà il via il prossimo lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5, avrà come opinionista in studio la giornalista e storico volto del Tg5 Cesara Buonamici. Altro volto nuovo che prenderà parte al reality di Canale 5 sarà quello di Rebecca Staffelli, conduttrice radiofonica di Radio 105, nonché figlia del noto inviato di Striscia La Notizia. La Staffelli prende il posto che era di Giulia Salemi come lettrice dei commenti che arriveranno dal popolo dei social.