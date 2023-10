Il Grande Fratello 2023 entra nel vivo con l’ottava puntata. Il reality show condotto da Alfonso Signorini torna stasera, giovedì 5 ottobre 2023, dalle ore 21.25 in prima serata su Canale 5. Tante sorprese, ma anche gli immancabili scontri e confronti tra i concorrenti noti e meno noti che condividono la casa più spiata d’Italia!

Grande Fratello 2023, la diretta dell’ottava puntata su Canale 5

Giovedì 5 ottobre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con il Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ottava puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy vedrà nuovamente in studio: l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli chiamata a raccogliere i commenti dei telespettatori.

L’ottava puntata si preannuncia incandescente dopo gli ultimi sviluppi all’interno della casa. La situazione tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci tiene ancora banco all’interno della casa provocando momenti di scontro e dibattito anche tra gli altri coinquilini. In particolare nelle ultime ore il pubblico da casa e dei social non ha apprezzato il comportamento di Alex Schwazer che, con tono minaccioso, ha urlato in faccia a Grecia Colmenares puntandole il dito contro invitando a stare zitta.

Uno scivolone per il marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008 che potrebbe incorrere anche in un richiamo da parte del “casto e controllato” occhio del GF 2023.

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera. Televoto in positivo

Intanto durante l’ottava puntata di giovedì 5 ottobre 2023 del Grande Fratello scopriremo anche il verdetto del televoto. Questa settimana in nomination ci sono: Beatrice, Arnold, Alex, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina e Vittorio. Il pubblico da casa è chiamato a decidere chi salvare tra Beatrice, Arnold, Alex, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina e Vittorio? Il concorrente più votato sarò il preferito della casa e si guadagnerà l’immunità dalla nomination eliminatorie della serata.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Ricordiamo che il “Grande Fratello” è visibile in prima serata il lunedì e giovedì in prime time su Canale 5. La diretta dalla casa è disponibile tutti i giorni su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Da segnalare anche le finestre in day-time su Canale 5 e su Italia 1.