Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2023, il reality show di Canale 5. Alfonso Signorini torna in diretta dagli studi di Roma con l’undicesima puntata accompagnato come sempre dalla giornalista Cesara Buonamici nell’inedito ruolo di opinionista. Una puntata da non perdere: nuovi confronti e scontri nella casa, ma anche nuovi ingressi. Non solo: ricordiamo il televoto in corso per votare il preferito della casa!

Grande Fratello 2023, la diretta della undicesima puntata su Canale 5

Lunedì 16 ottobre dalle ore 21.25 torna il Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista direttamente dal TG5 e Rebecca Staffelli, la voce dei social. L’undicesima puntata si preannuncia ricca di colpi di scena: Beatrice Luzzi ha cercato un confronto – chiarimento nella casa con Massimiliano Varrese, negato dal ballerino ed attore. Non solo, l’attrice comincia a nutrire anche dei dubbi sulla conoscenza con Giuseppe Garibaldi che divide dentro e fuori la casa.

Durante la puntata spazio anche alla “parola” pronunciata da Fiordaliso che potrebbe costarle la squalifica dal programma. E ancora: spazio a due nuovi ingressi: la regina del fitness Jill Cooper e il giornalista e personaggio televisivo Giampiero Mughini.

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera. Chi sarà il preferito?

Durante l’undicesima di lunedì 16 ottobre 2023 del Grande Fratello 2023 scopriremo chi sarà il concorrente preferito dal pubblico da casa. Questa settimana il televoto è in positivo: chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin?

Il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico e avrà due benefici: l’immunità nelle nomination di questa sera oltre a decidere il futuro dei due concorrenti “rivali” in nomination. Le percentuali di voto sono tutte a favore di Beatrice Luzzi che da settimane è la concorrente più amata della casa del GF!

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Per chi vuole seguire l’edizione del Grande Fratello 2023 ricordiamo tutti gli appuntamenti in diretta video. Lunedì e giovedì il reality show è trasmesso in diretta in prime time Canale 5 con Alfonso Signorini. Non solo, le luci sulla casa del GF sono accese in diretta tutti i giorni su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.