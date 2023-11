Il Grande Fratello 2023 entra nel vivo con la sedicesima puntata in onda stasera, giovedì 2 novembre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni, i nominati e i possibili concorrenti eliminati.

Grande Fratello 2023, la diretta della sedicesima puntata su Canale 5

Giovedì 2 novembre dalle ore 21.29 appuntamento con una nuova puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Al suo fianco in studio, direttamente dal Tg5, ci sarà Cesara Buonamici, mentre a Rebecca Staffelli è affidato il compito di raccogliere e leggere i commenti dei telespettatori. Una puntata che si preannuncia ancora una volta ricca di colpi di scena. Nella casa si tornerà a parlare di Beatrice Luzzi e dello scontro con Alex Schwazer. Non solo, come prosegue la conoscenza tra Paolo e Letizia?

Spazio poi alle vicende dei concorrenti che da oltre due mesi sono rinchiusi nella casa più spiata d’Italia. Un’esperienza davvero unica ed irripetibile che non dimenticheranno mai!

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera. Ci saranno eliminati? I sondaggi

Durante la sedicesima diretta del Grande Fratello 2023 scopriremo anche il nome del concorrente preferito dal pubblico e del primo candidato all’eliminazione. In nomination questa settimana sono finiti: Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda. Chi tra loro sarà il concorrente più amato dal pubblico?

Chi vuoi salvare tra Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Fiordaliso e Giselda? Stando agli ultimi sondaggi, al momento, il concorrente più votato è Beatrice Luzzi con il 68% delle preferenze. L’attrice è tallonata da Giselda, l’influencer delle montagne, con il 17%. Terzo posto per Alex Schwazer con 8% e ultima Fiordaliso con il 5%. Dati alla mano Beatrice Luzzi dovrebbe essere la preferita della casa, mentre Fiordaliso la prima concorrente candidata all’eliminazione.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Ricordiamo che il Grande Fratello 2023 è trasmesso in diretta due volte a settimana: due puntate in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Non solo, il reality show è in diretta h24 tutti i giorni sul canale 55 di Mediaset Extra, ma anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

La diretta dalla casa è anche sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.