Tutto pronto per la terza puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Dopo l’entrata di tutti i concorrenti noti e meno noti di questa nuova edizione, si entra nel vivo del gioco con il verdetto delle prime nomination. Ecco tutte le anticipazioni della diretta di lunedì 18 settembre 2023!

Grande Fratello 2023, diretta del 18 settembre: il verdetto delle nomination

Lunedì 18 settembre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con la terza puntata del Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini è pronto a raccontare gli ultimi giorni dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia. Con lui in studio: l’opinionista Cesara Buonamici e della voce social di Rebecca Staffelli.

Durante la puntata scopriremo il verdetto dei telespettatori chiamati a votare cinque concorrenti in nomination. I coinquilini, suddivisi tra tuguriati e “abitanti della casa”, si sono espressi mandando al televoto Vittorio, Grecia, Rosy e Giselda. Attenzione: possiamo annunciarvi che la nomination non sarà eliminatoria, visto che il pubblico è chiamato a votare il concorrente preferito della casa. Il meno votato sarà automaticamente nominato e candidato a dover lasciare la casa del GF!

Grande Fratello 2023, streaming e dove seguirlo

Per chi volesse seguire la nuova edizione del Grande Fratello 2023 ricordiamo che il reality show è visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali: il lunedì e venerdì sera. Non solo, è possibile seguire le storie dei coinquilini più spiati d’Italia anche con la diretta quotidiana trasmessa da Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte).

Dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 appuntamento anche con Alfonso Signorini e il Grande Fratello daytime. Da segnalare anche il Gf Party, lo show live streaming, condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dainetti, disponibile su Mediaset Infinity.