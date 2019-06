Dall’esterno della Casa di Grande Fratello 16, Luca Onestini fa una sorpresa al fratello Gianmarco e il concorrente scoppia in lacrime gettandosi a terra in giardino. Questa, infatti, l’improvvisata – protesta con tanto di megafono, avanzata dall’ex tronista di Uomini e donne per dare il sostegno del caso al familiare. “Missione compiuta. E quando provano a tapparvi la bocca, voi urlate ancora più forte! (da ‘voi’ a ‘forte’ scritto in maiuscolo, ndr). Deve ancora nascere la persona che possa impedirmi di farti sentire il mio sostegno!!!” le sue parole. Rivediamo, allora, il momento, con la reazione di Gianmarco alle urla di Luca, in questo video Mediaset datato 2 giugno 2019. Qui anche il post con le immagini diffuse da Luca sul suo profilo Instagram.