Come fare per rivedere, in streaming on demand, l’intera ottava puntata di Grande Fratello 16 del 27 maggio 2019? Trasmessa ieri sera, in diretta e in prime time su Canale 5, ecco qui il video Mediaset ufficiale, completo di tutto il nuovo appuntamento col reality show del “Biscione”.

Nell’ottava puntata di Grande Fratello 2019, in onda dalle ore 21.35 circa di ieri e terminata oltre l’una di notte del 28 maggio, c’è stato spazio per tanti “colpi di scena”: dal primo finalista, al nuovo eliminato, passando per i nominati di questa settimana e gli altri momenti con Francesca De André, Taylor Mega e non solo.

Allora, rivediamo tutti, in streaming, in attesa della nona puntata di Grande Fratello con Barbara D’Urso; non manca molto all’attesa finale. Ecco qui anche tutte le video news della serata.