Domenica elettorale in tutte le città italiane. Si vota per le elezioni Europee, tutti gli italiani sono chiamati a recarsi nei propri seggi elettorali per esprimere la loro preferenza. Voteranno tutti, anche i concorrente del Grande Fratello 16.

Grande Fratello 16, i concorrenti voteranno per le Elezioni Europee

Questa mattina i concorrenti del Grande Fratello 16 usciranno dalla casa per la prima volta dopo più di un mese. I ragazzi del GF 16 rivedranno la luce e le mura romane per un fine nobile. Tutti infatti si recheranno ai seggi per votare per le elezioni Europee. I concorrenti, essendo reclusi nella casa del Grande Fratello 16 da più di un mese, non hanno potuto assistere alla campagna elettorale di tutti i partiti in lizza. Sarà difficile decidere chi votare, ma i ragazzi saranno chiamati comunque ad esprimere la loro preferenza.

Non è la prima volta che succede nella storia del Grande Fratello. Già in passato i ragazzi sono stati portati nei seggi elettorali per votare. Anche per loro, ovviamente, è un diritto, oltre che un dovere.

Grande Fratello 16, i genitori di due concorrenti sono politici

I concorrenti del Grande Fratello 16 che si recheranno ai seggi per le Elezioni Europee quest’oggi sono: Daniele, Enrico, Erica, Francesca, Gennaro, Gianmarco, Kikò, Martina, Michael, Serena e Valentina. Tra questi, ci sono alcuni genitori in politica. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro e Serena Rutelli. Il primo è figlio di Gian Pietro Dal Moro, deputato del Partito Democratico. Nel 2015 è stato eletto Presidente Nazionale della Commissione di Garanzia del PD.

Serena, invece, è la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Egli è stato Ministro dell’ambiente nel governo Ciampi, Ministro dei beni e delle attività culturali e Vicepresidente del Consiglio nel secondo governo Prodi ed è cofondatore e presidente del Partito Democratico Europeo. Per anni ha legato la sua carriera politica al partito della Margherita.