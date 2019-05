Ieri notte un fulmine si è abbattuto sulla casa del Grande Fratello 16, causando molti problemi al programma. L’audio è saltato e la produzione è stata costretta a bloccare la diretta di Mediaset Extra. Il forte maltempo ha causato anche alcuni allagamenti all’esterno della casa più spiata d’Italia. L’allarme è rientrato già in mattinata e non dovrebbero esserci problemi per la diretta di questa sera su Canale 5.

Grande Fratello 16, Barbara D’Urso costretta ad intervenire nella casa

La conduttrice Barbara D’Urso è stata costretta ad intervenire nella casa per via del forte maltempo. La D’Urso ha aggiornato i fan del programma attraverso le Instagram Stories, mostrando le condizioni all’esterno della casa del Grande Fratello 16. I concorrenti saranno stati sicuramente avvertiti e rassicurati riguardo alle condizioni della casa. Il maltempo è stato molto forte ed ha causato non poco paura sia nella produzione che nei concorrenti del reality show.

Grande Fratello 16 anticipazioni, l’agente di Pamela Prati non entrerà

La notizia del probabile ingresso nella casa di Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, ha destato molto scalpore. La Mediaset, attraverso una nota ufficiale, ha dichiarato di non aver mai approvato l’ingresso nella casa della Michelazzo. L’agente di Pamela Prati aveva chiesto di trascorrere qualche giorno in solitudine, lontana dal mondo esterno, per dimenticare questa brutta faccenda.

Eliana Michelazzo, dunque, non entrerà nella casa del Grande Fratello 16. La D’Urso, però, ha annunciato che sarà una puntata ricca di colpi di scena. Sicuramente si parlerà nuovamente di Francesca De Andrè, del fidanzato Giorgio Tambellini e del confronto con Mila Suarez.

L’ex compagna di Alex Belli ha annunciato provvedimenti legali nei confronti della nipote di Faber. Si parlerà anche degli amori nati nella casa e delle amicizie “particolari”. I concorrenti in nomination riceveranno una sorpresa e solo uno di loro uscirà questa sera dalla casa del Grande Fratello 16.