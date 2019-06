Finita l’esperienza del Grande Fratello 16, molti concorrenti sono rimasti in contatto tra loro. Kikò e Ambra, ad esempio, continuano la loro storia d’amore lontani dalle telecamere; Martina e Daniele si stanno frequentando; Erica Piamonte e Gaetano Arena, invece, hanno stroncato il loro flirt. Le motivazioni non si conoscono, eppure Erica sembrava molto presa all’interno della casa. Il napoletano nel frattempo ha ingaggiato una guerra a colpi di stories con Daniele Dal Moro. Anche in questo caso i motivi sono del tutto oscuri. Non c’è futuro, infine, per Gianmarco Onestini e Ivana Icardi, nonostante la sorella di Mauro sia tornata single.

Grande Fratello 16, bacio tra Erica e Gianmarco

Erica e Gianmarco, concorrenti del Grande Fratello 16, hanno deciso di voltare pagina insieme. Dopo la separazione da Gaetano Arena e Ivana Icardi, i due hanno trascorso alcune ore insieme a Cesenatico. Ieri pomeriggio, il fratello di Luca ha pubblicato un video su Instagram insieme ad Erica Piamonte. I due concorrenti del GF 16 improvvisano un balletto e alla fine del video si baciano.

Il filmato ovviamente è divenuto subito virale. I fan del Grande Fratello 16 si sono chiesti se tra di loro fosse nata una storia d’amore. Al momento, però, non ci sono riscontri ufficiali da parte dei due concorrenti del reality show.

Erica e Gianmarco: finzione o realtà?

Il bacio tra Erica e Gianmarco è vero oppure è tutta finzione. I fan sono insospettiti e i diretti interessati non hanno rilasciato ancora alcuna dichiarazione. Il bacio tra i due concorrenti del Grande Fratello 16 sarà sicuramente oggetto di discussione nella prossima puntata di Pomeriggio Cinque. La conduttrice Barbara D’Urso cercherà di capire se tra di loro sta nascendo una storia d’amore oppure se è stato solo uno scherzo. Questa sera, inoltre, andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Si parlerà ancora del Grande Fratello 16?