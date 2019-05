Eccoci arrivati alle anticipazioni della puntata del Grande Fratello 16, relative alla puntata di lunedì 20 maggio 2019. Al timone del reality più longevo del nostro Paese ci sarà come sempre Queen of Caffeucci, Barbara D’Urso che sarà coadiuvata da Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi nel ruolo di opinionisti.

Grande Fratello 16: anticipazioni di lunedì 20 maggio 2019. Arriva Eliana Michelazzo

Dopo il clamoroso affaire del matrimonio falso di Pamela Prati, tanto che i telespettatori si sono trovati di fronte ad un “Pratiful” con tanto di tradimenti, malattie, attacchi di panico e personaggi misteriosi ecco che forse arriva la tanto agognata verità su Mark Caltagirone, sulla sua identità e su tutto ciò che riguarda la vicenda.

Partiamo subito da una notizia CHOC come le usa definire Barbarella: Mark Caltagirone non esiste!! A dichiararlo è stata Eliana Michelazzo, una delle due agenti di Pamela Prati che avrebbe affermato di non aver conosciuto mai Caltagirone e che molto probabilmente non esiste. Anche lei si sente vittima di questo raggiro, dal momento che pure lei per 10 anni ha creduto all’esistenza di Simone Coppi, che risulta essere il suo fidanzato ma che alla luce dei fatti, pare sia solo pure invenzione.

Comunicato Stampa Mediaset sulle anticipazioni della puntata del 20 maggio 2019

Ma cosa c’entra la Michelazzo con il Grande Fratello 16? Ecco svelato l’arcano. Questo il comunicato Mediaset sulle anticipazioni della puntata che confermano l’ingresso di Eliana, nella Casa più spiata d’Italia.

“Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati, protagonista del caso televisivo del momento, il tanto annunciato e poi annullato matrimonio tra la showgirl e l’irreperibile Mark Caltagirone, interverrà in puntata per sapere se Grande Fratello ha accolto la sua richiesta: poter entrare nella Casa per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che si scatenerà in seguito all’intervista rilasciata a Live – Non è la d’Urso, in onda mercoledì prossimo. Nell’intervista, Eliana Michelazzo ha, finalmente, confessato la verità sul gossip che da settimane imperversa in tv, sulla carta stampata e sul web, rivelando che Mark Caltagirone non esiste”.

Grande Fratello 16: tutte le altre anticipazioni di lunedì 20 maggio 2019

Oltre al caso di Eliana Michelazzo che con buona probabilità entrerà nella Casa del GF 16 ci saranno:

Una nuova busta choc per Francesca De Andrè dove scoprirà che il fidanzato Giorgio ha baciato sulla bocca un’altra donna, una favolosa mora. Anche stavolta finirà a tarallucci e vino? Oppure c’è stato un tradimento?

dove scoprirà che il fidanzato Giorgio ha baciato sulla bocca un’altra donna, una favolosa mora. Anche stavolta finirà a tarallucci e vino? Oppure c’è stato un tradimento? Il rientro in casa di Mila Suarez per avere un confronto con i suoi ex coinquilini, e in modo particolare con la De Andrè.

con i suoi ex coinquilini, e in modo particolare con la De Andrè. Esito del televoto : chi sarà salvato tra Erica, Gaetano, Michael e Serena

: chi sarà salvato tra Erica, Gaetano, Michael e Serena Una nuova tornata di nomination

Ingresso di Eliana Michelazzo: il web insorge, tra cui anche dei noti giornalisti

L’entrata della Michelazzo nella Casa di Cinecittà ha fatto insorgere il web, e anche numerosi giornalisti che non vedono assolutamente di buon senso, l’entrata nel reality di Canale 5 di una millantatrice, che molto a cuor leggero ha preso in giro il pubblico. Vi riportiamo cosa scrive, Alberto Dandolo, nota penna di Dagospia, che tra l’altro ha lanciato lo scoop, e del settimanale Oggi.

Piersilvio, io so che Lei è una persona assai perbene oltre ad essere un ottimo manager. La invito pertanto a riflettere sulla reale opportunità di inserire nel cast del reality più longevo di Mediadet una signorina che ha ammesso, di fatto, di aver truffato i Suoi telespettatori. Non permetta ai Suoi collaboratori di truffare per la seconda il Suo pubblico dando ulteriore spazio, visibilità e suppongo anche un compenso a una persona complice di una farsa così triste e volgare. Mi creda, la Sua Azienda non lo merita. Confido in Lei, solo in Lei. Con stima. Alberto.

Insomma, molti argomenti al Grande Fratello 16 lunedì sera in prime time su canale 5, e certamente Carmelita D’Urso sa come tenere incollato allo schermo il suo pubblico!!

**AGGIORNAMENTO **

L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset.

#GrandeFratello #GF16

Ps. Evidentemente le troppe proteste hanno avuto effetto. Quindi è probabile che la Michelazzo sia semplicemente un ospite della serata domani sera… O è l’ennesima mossa mediatica per creare attesa…