Tutto pronto per la prima puntata di “Grand Tour – Line Verde“, l’edizione speciale del programma che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze. Per l’occasione però il format è stato modificato ed affidato alla conduzione di Lorella Cuccarini. Ecco le novità e le anticipazioni della puntata di venerdì 2 agosto 2019.

Grand Tour con Lorella Cuccarini su Rai1: prima puntata

Venerdì 2 agosto 2019 alle ore 21.25 va in onda la prima puntata di “Grand Tour“, il viaggio alla scoperta delle bellezze italiane che sanno ancora oggi in quei luoghi capaci di incantare, meravigliare e sorprendere. Alla guida di questo meraviglioso viaggio, che condurrà i telespettatori dalla Puglia alla Liguria, dalla Lombardia alla Sardegna fino al Veneto ci sarà Lorella Cuccarini.

Un viaggio all’insegna della conoscenza, ma anche della scoperta, dell’avventura e di una crescita interiore. Non solo, un viaggio che risuona anche di rischio e fatica, come quella impegnata dai tantissimi giovani che spesso dal Nord Europa arrivano in Italia. Lorella Cuccarini, il giornalista e scrittore Angelo Mellone e Giuseppe Calabrese, conosciuto come “Peppone” sono pronti ad accompagnare i telespettatori in questo lungo ed inedito viaggio.

Grand Tour su Rai1: anticipazioni 2 agosto 2019

Durante la prima puntata, il team di Grand Tour farà tappa nella Regione Puglia per una percorso ispirato alla via Francigena. La Cuccarini e Peppone giungono in una terra da sempre inter scambio tra popoli diversi. Una terra che ha visto, nel corso dei secoli, tramandare usanze, costumi, piaceri culinari, antichi mestieri e musica. Il percorso comincia da Vieste con i suoi trabucchi a picco sul mare e la romantica leggenda di “Pizzomunno”. Da Vieste poi via verso Barletta dove con la presenza di Fabio Troiano si andrà alla scoperta dell’ottocentesco Teatro comunale “Giuseppe Curci”.

Per le stradine di Bari Vecchia, invece, i conduttori saranno accompagnati da Nunzia, la “signora delle orecchiette” ed Enzo, il proprietario del Chiringuito. Nella splendida Ostuni ad attenderli ci saranno Mario Tozzi e Tonino Zurlo, cantastorie e scultore di legno d’ulivo, mentre nel cuore del Salento Peppone incontrerà Al Bano Carrisi.

Angelo Mellone, invece, vivrà un’esperienza indimenticabile percorrendo la Francigena del sud. Un cammino che parte da Celle di San Vito e che lo porterà a Troia dove incontrerà Michele, un pellegrino che ha percorso i cammini più conosciuti e raggiunto più volte la Terrasanta. Ad Altamura, invece, farà la conoscenza di Donato, custode di una masseria con cui consumerà un pasto semplice fatto di pane e vino. L’ultima tappa è nell’area della Murgia per visitare le gravine: “l’oro della Puglia”.

La parte finale del viaggio per Lorella, Angelo e Peppone è a Finibus Terrae, ovvero Santa Maria di Leuca, ultima tappa della via Francigena.