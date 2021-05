Grand Hotel – Intrighi e passioni, è il titolo della nuova fiction spagnola da 39 episodi da 80 minuti, suddivisi in 3 stagioni, che prossimamente arriverà sui nostri teleschermi in onda su Canale 5. Trasmessa per la prima volta in Spagna su Antena 3, la fiction è andata in onda dal 4 ottobre 2011 al 25 giugno 2013. Ma scopriamo insieme alcune curiosità sulla nuova fiction di Canale 5: quando in tv, trama, personaggi, cast e tante altre curiosità.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: quando in tv

La prima puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dovrebbe andare in onda lunedì 7 giugno 2021 in prime time. Nel cast, nell’arco delle tre stagioni ci sono nomi importanti. I protagonisti della nuova serie sono Yon González e Amaia Salamanca.

Tra i personaggi secondari, tanti nomi conosciuti anche in Italia, tra cui Megan Montaner, la Pepa Balmes de Il Segreto che vestirà i panni dell’avvocatessa Maite Ribelles, grande amica della protagonista Alicia. Da Puente Viejo, ritroveremo Silvia Marsò. La Marchesa Isabel de los Visos, che, ha interpretato donna Adriana. Ci sarà anche Miguel Mota, che ne Il Segreto è stato il dottor Zabaleta.

La trama di Grand Hotel – Intrighi e passioni

La storia è ambientata nel 1905. Julio Olmedo, un giovane di umili origini, raggiunge la cittadina di Cantaloa per far visita a sua sorella Cristina, che lavora come direttrice di sala al prestigioso Grand Hotel.

Una volta giunto, però, Julio scopre che da più di un mese nessuno sa nulla su Cristina, ovvero da quando è stata cacciata perché sospettata di aver derubato un cliente: Julio decide allora di farsi assumere come cameriere per indagare sulla scomparsa della sorella, mantenendo segreta la parentela.

In questo modo, Julio fa conoscenza con il personale e intraprende una relazione con Alicia Alarcón, una delle figlie di Doña Teresa, la proprietaria dell’hotel. Alicia lo aiuterà nella sua ricerca insieme ad Andrés, un umile cameriere: insieme scopriranno i segreti gelosamente custoditi tra le mura del Gran Hotel.

I luoghi della fiction

Grand Hotel – Intrighi e passioni, è ambientato in un lussuoso hotel situato nella periferia dell’immaginaria città di Cantaloa.

La serie televisiva è stata girata principalmente nella Penisola della Magdalena, a Santander. L’albergo è rappresentato dal Palazzo della Magdalena, cornice principale e dove si svolgono la maggior parte degli eventi.

Altre località che vedremo nella nuova fiction di Canale 5 sono: il piccolo comune di montagna Bárcena Mayor, la spiaggia di Valdearenas e di Mataleñas (sempre nella comunità autonoma di Cantabria).

Il Cast di Grand Hotel: gli attori principali

Julio Olmedo / Espinosa / Molins (st. 1-2-3), interpretato da Yon González.

/ Espinosa / Molins (st. 1-2-3), interpretato da Yon González. Cristina Olmedo (st. 1), interpretata da Paula Prendes.

(st. 1), interpretata da Paula Prendes. Alicia Alarcón Aldecoa (st. 1-2-3), interpretata da Amaia Salamanca.

(st. 1-2-3), interpretata da Amaia Salamanca. Doña Teresa Aldecoa Vda. di Alarcón (st. 1-2-3) interpretata da Adriana Ozores.

Vda. di Alarcón (st. 1-2-3) interpretata da Adriana Ozores. Andrés Cernuda Salinas / Alarcón Salinas (st. 1-2-3), interpretato da Llorenç González.

Gli altri attori della serie

Diego Murquía / Adrián Vera Celande (st. 1-2-3), interpretato da Pedro Alonso.

Doña Ángela Salinas (st. 1-2-3), interpretata da Concha Velasco.

Sofia Alarcón Aldecoa (st. 1-2-3), interpretata da Luz Valdenebro.

Javier Alarcón Aldecoa (st. 1-2-3), interpretato da Eloy Azorín.

Alfredo Samaniego y Ruiz, Marchese di Vergara (st. 1-2-3), interpretato da Fele Martínez.

Belén Martín (st. 1-2-3), interpretata da Marta Larralde.

Maite Rebelles (st. 3), interpretata da Megan Montaner. (Pepa ne Il Segreto)

Don Benjamin Nieto (st- 1-2) interpretato da Manuel de Blas.

Detective Horacio Ayala (st. 1-2-3), interpretato da Pep Anton Muñoz.

Agente Hernando (st. 1-2-3), interpretato da Antonio Reyes.

Samuel Arriaga / Don Jesús Manzanos Cisneros (st. 3), interpretato da Lluís Homar.

Lady Ludivina (st. 1-2-3), interpretata da Asunción Balaguer.

Doña Elisa Vda. de Samaniego y Ruíz, Marchesa di Vergara (st. 1-2-3), interpretata da Kiti Mánver.

Sebastián (st. 1-2-3), interpretato da Iván Morales.

Mateo (st. 1-2-3), interpretato da Dión Córdoba.

Eugenia (st. 1), interpretata da Inma Cuevas.

Doña Mercedes Rovinia (st. 3), interpretata da Marta Calvó.

Don Carlos Alarcón (st. 2-3), interpretato da Jordi Bosch.

Gonzalo Alarcón (st. 2-3), interpretato da Alfonso Bassave.

Don Ernesto Varela (st. 2), interpretato da Juan Luis Galiardo.

Isabel (st. 2-3), interpretata da Marian Arahuetes.

Doña Adriana (st. 2), interpretata da Silvia Marsó.

Camila (st. 3), interpretata da Andrea Trepat.

Jesús Taberner (st. 1-2-3), interpretato da Tato Loché.

Beatriz (st. 1-2-3), interpretata da Vanessa Rius.

Inés (st. 1-2-3), interpretata da Paula Ovejero.

Fernando Llanes / Ángel Alarcón Salinas (st. 2-3), interpretato da Víctor Clavijo.

Doña Beatriz, Baronessa di Villalba (st. 2), interpretata da Cristina Brondo.

Garrido (st. 1-2), interpretato da Miguel Mota.

Laura Elvira Montenegro Rovinia (st. 3), interpretata da Marta Hazas.

Padre Grau (st. 3), interpretato da Roger Coma.

Violeta Salinas (st. 3), interpretata da Lydia Bosch.

Catalina (st. 1), interpretata da Elena Tarrats.

Grand Hotel: il promo