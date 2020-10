Grand Army è in arrivo su Netflix ed è una serie teen che promette di far parlare di sé. Ambientata in una delle più grandi scuole pubbliche di New York, la storia segue le vicende di un gruppo di ragazzi affrontando diverse scottanti tematiche sociali. La serie Tv è liberamente basata sulla commedia teatrale Slut di Katie Cappiello, anche creatrice e produttrice del progetto televisivo. Le trame sono basate su storie di vita reale dei suoi studenti. La prima stagione, composta da dieci episodi, è disponibili su Netflix dal 16 ottobre.

Grand Army su Netflix: la trama della serie Tv

Il Grand Army High School è uno dei più grandi licei pubblici di New York dove si incrociano le storie di un gruppo di adolescenti. I cinque protagonisti lottano ogni giorno contro la società per affermare se stessi. Le tematiche affrontate nel corso della serie variano dall’identità sessuale, al razzismo fino alle politiche economiche e sociali. Tutti loro cercano di sopravvivere in quella giungla chiamata liceo.

Per il suo progetto, la Cappiello ha ascoltato decine di adolescenti che le confidavano i loro problemi a scuola e in famiglia. La gestazione della serie ha richiesto perciò ben 18 anni di duro lavoro, come ha confidato la stessa autrice in un’intervista a Entertainment Weekly.

Grand Army: il cast e i personaggi della serie Tv

Protagonista è Odessa A’zion che recita nel ruolo di Joey Del Marco, una giovane sedicenne proveniente da Stuyvesant Town; Odley Jean interpreta Dominique “Dom” Pierre, diciassettenne di East New York che lavora per mantenere la sua famiglia;

Amir Bageria nel ruolo di Siddhartha “Sid” Pakam, uno studente modello di 18 anni della Jackson Heights, che cerca di capire la sua sessualità e la cui unica preoccupazione è quella di non deludere le aspettative degli altri;

Maliq Johnson è Jayson Jackson, studente afroamericano del secondo anno della Harlem spagnola e un bravo suonatore di sassofono; e Amalia Yoo nella parte di Leila Kwan Zimmer, una matricola dell’Upper West Side, una ragazza di origini cinesi adottata in tenera età che è alla ricerca delle sue origini.