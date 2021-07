Tutto pronto per il Gran Premio di Gran Bretagna, tre giorni imperdibili per tutti gli appassionati di Formula 1. La discesa in pista dei piloti è prevista per venerdì 16 luglio con le prove libere 1 alle 15:30 e le qualifiche alle 19.00. Seguiranno nei giorni successivi la sprint qualifyng, le prove libere 2 e molto altro. L’appuntamento con la gara è fissato per le ore 16:00 di domenica 18 luglio. Vediamo ora dove e come seguire la gara di F1.

Come vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in tv

IN TV A PAGAMENTO: Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport, precisamente su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

IN TV GRATIS E IN CHIARO: Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) sarà possibile vedere in differita le qualifiche, la sprint race e la gara. TV8 non manderà in onda le prove libere. Il GP non sarà quindi trasmesso in chiaro (in diretta) da TV8, l’emittente di proprietà di Sky lo trasmetterà con qualche ora di differenza.

IN STREAMING: Il Gran Premio di Gran Bretagna potrà essere seguito in diretta streaming su Pc, Smartphone e Tablet tramite l’App SkyGo, (riservata solo agli abbonati Sky) e Now. La differita della gara sarà visibile anche su TV8.it.

Gran premio di Gran Bretagna: il programma

Di seguito il programma completo con la conferenza stampa, le qualificazioni, le prove e la gara in onda su Sky e in differita su Tv8.

Gran Premio di Gran Bretagna su Sky

Giovedì 15 luglio

Ore 17.45 Paddock Live Pit Walk

Ore 19.30 Conferenza stampa piloti (differita)

Venerdì 16 luglio

Ore 15.15 Paddock Live

Ore 15.30 Prove Libere 1 GP Gran Bretagna

Ore 16.30 Paddock Live

Ore 18.45 Paddock Live

Ore 19.00 Qualifiche GP Gran Bretagna

Ore 20.15 Paddock Live

Ore 20.45 Conferenza Stampa Team

Ore 21.45 Paddock Live Show

Sabato 17 luglio

Ore 12.45 Paddock Live

Ore 13.00 Prove libere 2 GP Gran Bretagna

Ore 14.00 Paddock Live

Ore 16.40 Paddock Live Skymotori

Ore 17.00 Paddock Live

Ore 17.30 Qualifiche Sprint GP Gran Bretagna

Ore 18.15 Paddock Live

Ore 19.30 Paddock Live Show

Domenica 18 luglio

Ore 14.30 Paddock Live

Ore 16.00 GP Gran Bretagna

Ore 18.00 Paddock Live

Ore 18.30 Paddock Live #Skymotori

Ore 20.00 Race Anatomy

Programma su Tv8

Sabato 17 luglio

Ore 19.45 Pre Qualifiche

Ore 20.15 Qualifiche Sprint GP Gran Bretagna (differita)

Ore 21.00 Post Qualifiche

Domenica 18 luglio