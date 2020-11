Veronica Maya e Roberto Onofri condurranno domenica 29 novembre 2020 una trasmissione/evento sul mondo del mare, per mostrare tutte le eccellenze del settore portuale, in un anno piuttosto particolare e difficile segnato dalla pandemia globale da coronavirus.

Il “Gran Galà del Mare” il 29 novembre su Canale Italia, Sky937 e Cibortv

Approda sulla piattaforma Sky937 per l’Europa, su Canale Italia 83 per l’Italia e su Cibor Tv per gli Usa e il Canada, il Gran Galà del Mare al cui timone troveremo Veronica Maya e Roberto Onofri. Il programma/evento si propone di illustrare al telespettatore tutto ciò che c’è da sapere sul mondo portuale mostrando tutte le eccellenze che, in questo difficilissimo anno segnato dalla pandemia Covid-19, non hanno mollato la presa e si sono distinti per grande professionalità ed efficienza.

Il “Gran Galà del Mare”: dove è stata registrata e qual è la location scelta?

Segnate in agenda questa data: domenica 29 novembre a partire dalle 18.45, andrà in onda la trasmissione il “Gran Galà del Mare” registrata a Mazara del Vallo (Trapani) alla cui conduzione troveremo Veronica Maya e Roberto Onofri. Anche Canale Italia 83 e Cibor Tv in contemporanea manderanno in onda, il Galà e condurranno i telespettatori in un mondo “sommerso”, ovvero quello che lavora e produce dietro il palcoscenico delle navi da crociera, degli yacht da sogno e delle attività commerciali presenti su tutti i più importanti porti d’Italia.

Gran Galà del Mare: cosa aspettarsi?

Oltre alla presentazione del mondo sommerso ci sarà una premiazione tra tutti gli imprenditori del settore che si sono distinti ma saranno presenti anche presidenti delle Autorità Portuali, i numeri uno delle associazioni di categoria, i rappresentanti delle autorità militari navali. Un cast di vere eccellenze, per una serata magica, inframezzata da tanti ospiti musicali e non solo.

Gran Galà del Mare: gli ospiti che interverranno alla trasmissione

Ma chi saranno gli ospiti che allieteranno la serata? Eccoli:

I Matia Bazar,

Mario Biondi,

Giucas Casella (assieme a una star locale, Ciccioloso),

Craig Warwick,

Enzo Paolo Turchi e la sua formazione di danza

Barbara Francesca Ovieni che, oltre a essere l’inviata della serata, riproporrà il successo di Raffaella Carrà “Ballo Ballo ” in una versione nuova.

Spazio poi a Elena Bonzanni che racconterà, essendo lei di Bergamo, i momenti peggiori dell'inizio Pandemia Coronavirus.

Gran Galà del Mare: presente anche il Ministro della giustizia Bonafede

Sarà il Ministro della Giustizia Alfonso Buonafede a fare gli onori di casa, con un suo personale intervento, essendo lui mazarese doc. Così come i Fratelli Campisi, Natale e Piero, celebri per il loro trascorso nelle trasmissioni di Piero Chiambretti e che, oltre a essere protagonisti dello show tv, sono fra gli organizzatori del “Gran Galà del Mare”.

La produzione della trasmissione è di ItalianTelevision Network, Cibort Tv e D’Amico Entertainment LLC. Il programma è firmato dagli autori Andrea Iannuzzi e Giovanna Serpico, per la regia di Nello Pepe. Il “Gran Gala del Mare” è stato patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo (Trapani) e da Assoporti. Appuntamento domenica 29 novembre ore 18.45 su Sky 937, Canale Italia 83 e Cibor Tv.