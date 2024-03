Torna la Formula Uno con il Gp d’Arabia Saudita in tv. Anche la seconda gara di questo Mondiale 2024 si correrà di sabato (a causa del ramadan che inizierà domenica 10 marzo). Vediamo insieme quando vedere il gran premio in diretta e in chiaro (in differita).

Gp Arabia Saudita in tv, orario qualifiche e gara

Il Mondiale 2024 è iniziato come si era concluso quello 2023: con il dominio della Red Bull e di Max Verstappen nel primo Gp del Bahrain. Sul podio anche il suo compagno di squadra Perez e il ferrarista Sainz, al suo ultimo anno con il cavallino rampante. Quarto Leclerc che ha avuto problemi ai freni. Se la RedBull continua a essere inarrestabile, la Ferrari sembra aver ridotto il gap con le rivali e cerca conferme in questo secondo Gp d’Arabia Saudita che si correrà a Jeddah. L’appuntamento per le qualifiche è per le ore 18 di venerdì 8 marzo, stesso orario per la gara prevista per le 18 di sabato 10 marzo.

Ma dove sarà trasmesso il Gp di Arabia Saudita in tv? Tutto il weekend sarà visibile in esclusiva e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Le telecronache sono affidate a Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno gli approfondimenti di pre e post gara mentre le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi e alla Sky Sport Tech Room. Qualifiche e gara andranno in onda anche in differita su Tv8.

Qualifiche venerdì 8 marzo 2024

Questo il programma completo di venerdì 8 marzo, su Sky:

Ore 14.30 Prove libere 3

17.30: Paddock Live

Ore 18: F1 – qualifiche

19.15: Paddock Live

19.45: Paddock Live Show

Le qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita saranno trasmesse in chiaro su Tv8:

Ore 22, qualifiche su Tv 8 (differita)

Gara sabato 9 marzo

Pre, gara e post, su Sky:

Ore 16.30: Paddock Live

18.00: F1 – gara

20.00: Paddock Live

20.30: Debriefing

22.00: Race Anatomy

La gara sarà trasmessa in chiaro su Tv8: