Giulia De Lellis torna al centro del gossip: la ex di Andrea Damante è ingrassata di qualche chilo. Cosa è successo? A raccontarlo ai suoi fan è proprio la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha postato alcune storie sui social.

Giulia De Lellis di Uomini e Donne: “i jeans non mi vanno più”

Giulia De Lellis è ingrassata! Attenzione non è un chiacchiericcio di gossip e tantomeno qualcosa legato ai cenoni delle festività natalizie. La bella influencer ha pubblicato una serie di IG Stories raccontando cosa le è successo in queste settimane: “i miei jeans non mi vanno quasi più”. Una confessione che la ex fidanzata di Andrea Damante ha comunicato con tanto di bel sorriso sulla labbra a conferma di quanto viva questa cosa con grande naturalezza.

La De Lellis, oggi fidanzata con il rampollo Carlo Gussalli Beretta, è ingrassata di qualche chilo a causa di un farmaco che sta prendendo per curare un problema di acne. Da diverso tempo, infatti, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta prendendo una pillola anticoncezionale per risolvere un problema di brufoli, ma tra le controindicazioni c’è proprio la possibilità di prendere chili.

A spiegarlo con grande serenità è stata proprio la De Lellis con delle Instagram Stories:

ero sul letto un po’ sconvolta perché i miei pantaloni, i miei jeans sto notando che non mi vanno quasi più. Il farmaco che sto prendendo per la pelle mi sta facendo mettere su qualche chilo.

Giulia De Lellis e l’acne: “non è una vergogna”

Ma non finisce qui, visto che Giulia De Lellis in un’altra Instagram Stories ha raccontato:

Meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata. Non solo per una questione estetica ma mi bruciava, ero infiammata e rossa, mi dava fastidio.

Poi la bellissima influencer ha parlato di come procede la cura dell’acne: “come sta la mia pelle? Bene ma non benissimo. Struccata ho ancora molti segni…”. La ex concorrente del Grande Fratello Vip non si abbatte affatto, anzi si è mostrata al suo pubblico al naturale senza farsi troppi problemi condividendo un messaggio di grande positività e coraggio. ”

“L’acne non è una vergogna. Non dovete vergognarvi se non volete coprirla o se volete coprirla. E non dovete avere vergogna di andare al bar, io sono andata al Festival di Venezia. L’acne non deve togliervi la voglia di fare cose, di vivere” ha concluso la De Lellis a conferma che tutti i problemi, grandi o piccoli che siano, vanno affrontati con grinta e positività!