Si chiama Goop Lab ed è la docuserie di Gwyneth Paltrow destinata a far discutere. La produzione Netflix, disponibile dal 24 gennaio sulla piattaforma, racconta i metodi e lo stile di vita della compagnia fondata dall’attrice, volta a cercare soluzioni “alternative” ai problemi di salute. Composta da sei episodi, Goop Lab farà discutere e dividerà il pubblico. Gli scienziati hanno già dichiarato di essere sul piede di guerra.

Goop Lab: di cosa parla la docuserie Netflix

Goop Lab esplora più da vicino la compagnia di Gwyneth Paltrow, chiamata appunto Goop. Ogni episodio seguirà l’attrice Premio Oscar e il suo team mentre affrontano argomenti quali guarigione energetica, l’uso di droghe psichedeliche, esorcismi, terapia del freddo, anti-invecchiamento e il piacere femminile.

La compagnia Goop è stata lanciata nel 2008 con l’intendo di incoraggiare rimedi di medicina alternativa. Nel corso degli anni, la Platrow ha fatto discutere per la sua promozione diterapie e pratiche psuedoscientifiche, alcune di esse ritenute pericolose dalla comunità medico-scientifica, tra cui il “vaginal steaming”, ossia “vapore vaginale”, un’antica cura coreana per i disturbi agli organi riproduttivi che si dice produca altri risultati benefici.

Goop Lab: le critiche alla docuserie Netflix

La partnership con Netflix ha portato molti a criticare la scelta della compagnia di streaming, rea di aver dato a Gwyneth Paltrow una piattaforma per promuovere la sua compagnia, che è stata criticata per aver fatto affermazioni sulla salute che non hanno alcuna prova scientifica sull’efficacia dei trattamenti sanitari e dei prodotti che promuove. Diversi critici hanno affermato che si trattava di una “vittoria per la pseudoscienza”. Quando Netflix ha rilasciato il trailer, il documentario ha ricevuto molteplici critiche negative sia dalla stampa che dagli utenti.

La parte più controversa di Goop Lab riguarda la terapia contro la depressione con droghe psichedeliche, non basate solo all’uso del Prozac. Nel corso della docuserie, Gwyneth Paltrow porta avanti la sua idea secondo cui questo tipo di droghe aiutino a superare gli stati di ansia. Per confermare la sua tesi, la star ha chiamato alcuni esperti del settore. Tuttavia, la questione non trova conferma in campo scientifico, ed è proprio su questo che gli scienziati si stanno battendo.