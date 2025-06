A Napoli si sono appena concluse le riprese di Gomorra – Le Origini, attesissima serie tv prequel della saga crime tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Prodotta da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. La storia segue la giovinezza di Pietro Savastano negli Anni Settanta, in una Napoli segnata da povertà e contrabbando. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Gomorra – Le Origini: trama, quando esce e dove vederlo

Gomorra – Le Origini arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da gennaio 2026. Composta da sei episodi, i primi quattro sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore, nonché già iconico protagonista di Gomorra – La Serie. Gli ultimi due, invece, sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro).

Distribuita internazionalmente da Beta Film, la storia inizia nel 1977 con un giovanissimo Pietro (Luca Lubrano), un orfano che cresce come fratello adottivo in una famiglia della parte più povera di Secondigliano. Pietro è un ragazzo di strada ambizioso e inquieto, che si arrangia come può per tirare avanti. Insieme al suo inseparabile gruppo di amici, sogna una vita migliore per loro e per le loro famiglie. Ma l’incontro con Angelo (Francesco Pellegrino), detto ‘A Sirena, il reggente di Secondigliano, segna un punto di svolta nella sua vita e il suo ingresso nel mondo della criminalità. Tra violenza, passioni, alleanze e tradimenti, Pietro scopre presto, a sue spese, il caro prezzo delle sue scelte.

Il cast

I giovanissimi protagonisti della serie, annunciati recentemente, sono quasi tutti esordienti o alle prime esperienze. Nel cast, oltre Lubrano e Pellegrino, c’è Tullia Venezia nei panni di una giovanissima Donna Imma, Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza che interpretano gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello.

Ma ci sono anche Flavio Furno nel ruolo di ‘O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone nei panni rispettivamente di Mimì, Tresette e Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena. Poi, Renato Russo interpreta Michele Villa, detto ‘O Sant, erede al trono di una delle famiglie dell’aristocrazia criminale di Napoli, i Villa. Il padre, Don Antonio, boss di Forcella, è interpretato da Ciro Capano. Infine, Biagio Forestieri nei panni di Corrado Arena, re del contrabbando di sigarette a Napoli, Fabiola Balestriere che interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel, e Veronica D’Elia nei panni di Anna, sorella di ‘O Paisano.