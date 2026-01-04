Gomorra – Le Origini, attesissimo prequel della saga crime tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano, arriva il 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. I primi quattro episodi sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico, co-sceneggiatore del progetto e indimenticabile Ciro L’immortale, protagonista di Gomorra – La Serie. Gli ultimi due sono invece diretti da Francesco Ghiaccio. Scopriamo ulteriori dettagli su questo titolo.

Gomorra – Le origini: la trama e tutto ciò che sappiamo finora

Disponibile solo su Sky e in streaming su Now, Gomorra – Le origini è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. Distribuita internazionalmente da Beta Film, è prodotta da Sky Studios e da Cattleya – parte di ITV Studios.

Ambientata nella Napoli del 1977, la serie esplora il passato di Pietro Savastano e l’ascesa di colui che sarà il temibile boss. Ancora giovanissimo, Pietro ha quindici anni, è orfano, e sogna di una bella vita. Affascinato da Angelo ‘A Sirena, il giovane re del quartiere che sembra avere tutto, Pietro aspira ad essere come lui. Inizia così a seguirlo nel suo ambizioso piano per conquistare il proprio spazio nel panorama criminale della città.

Entra così nel mondo della criminalità organizzata, in un momento in cui la città partenopea è in piena trasformazione, tra povertà, contrabbando e l’arrivo dell’eroina.

Ma quando si ritrova coinvolto in uno scontro feroce, scopre ben presto che la vita che tanto aveva sognato possiede un lato oscuro che non aveva considerato. E quando conosce Imma, innamorandosene follemente, inizia a chiedersi se è davvero quello ciò che vuole o se un futuro diverso è possibile.

La serie debutta coi primi due episodi su Sky Atlantic il 9 gennaio. Dal venerdì successivo, andrà su Sky e NOW con un nuovo episodio a settimana fino al 6 febbraio. Con Sky Extra, per i clienti Sky da più di tre anni, gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.

Il cast di Gomorra – Le Origini

Nel cast, oltre Luca Lubrano nei panni del giovane Pietro, ci sono Francesco Pellegrino nel ruolo di Angelo ‘A Sirena, Flavio Furno che interpreta ‘O Paisano, Tullia Venezia è una giovanissima Imma, Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e ‘A Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena.

Poi troviamo Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza che interpretano gli amici del gruppo di Pietro, Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto ‘O Santo, e il padre, Don Antonio, interpretato da Ciro Capano.

E ancora Biagio Forestieri nei panni di Corrado Arena, Fabiola Balestriere che interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel. infine, Veronica D’Elia è Anna, sorella di ‘O Paisano.