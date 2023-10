In arrivo su Sky i prequle di Gomorra e Romanzo Criminale. Sky Studios e Cattleya – parte di ITV Studios – sono al lavoro sui prequel di due delle loro serie più iconiche e rappresentative, in Italia ma anche a livello internazionale: Romanzo Criminale e Gomorra, due amatissime saghe, considerate dagli appassionati due veri e propri brand che hanno scritto alcune delle pagine più entusiasmanti e di successo della serialità italiana.

Gomorra e Romanzo Criminale, prequel serie tv in arrivo su Sky

Sky e Cattleya annunciano l’arrivo dei prequle di Gomorra e Romanzo Criminale. La origin story di Romanzo Criminale – La serie si concentrerà sugli anni precedenti all’ascesa della Banda della Magliana: una storia di criminalità romana che si colloca prima delle vicende raccontante nelle due stagioni della serie ma che si aggancia ai suoi personaggi.

A bordo del progetto anche per il prequel, il “padre” della serie storica Giancarlo De Cataldo, magistrato, autore del romanzo omonimo (edito da Einaudi) da cui la serie madre è tratta nonché del soggetto di serie.

Prequel di Gomorra

Torna a grande richiesta, anche la più internazionale delle serie TV italiane più amate e seguite, Gomorra, venduta in ben oltre 190 paesi in tutto il mondo. Al quinto posto nella classifica del New York Times fra le serie TV non americane più importanti del decennio che va dal 2010 al 2020, la serie Sky Original ispirata dal bestseller dello scrittore e giornalista Roberto Saviano continuerà il suo viaggio su scala globale con un prequel che racconterà l’ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli. Alla scrittura del progetto, ancora una volta, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

Dichiarazioni Nils Hartmann di Sky Studios e Riccardo Tozzi di Cattleya

Nils Hartmann, EVP Sky Studios per l’Italia, ha dichiarato: «“Romanzo Criminale” e “Gomorra” hanno riscritto le regole della serialità italiana. Di più: se la fiction si è fatta serie TV, in Italia, è stato proprio grazie a Romanzo che ha aperto una strada nuova e mai battuta prima, e a Gomorra che, forte di quell’esempio, ha percorso quella stessa strada per andare ancora più lontano. Con Cattleya li abbiamo immaginati e quindi prodotti mettendo in campo valori produttivi tipicamente cinematografici fino ad allora impensabili per un prodotto TV, perché potessero trovare posto fra i migliori titoli hollywoodiani ed europei. Parlando la lingua della miglior serialità internazionale, attraverso un racconto di genere universale hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo, facendo emergere talenti all’epoca perlopiù quasi esordienti, oggi vere e proprie star della TV e del cinema italiani. Con questi due nuovi progetti andremo ad espandere i mondi di queste due storie amatissime, tornando alle nostre origini più identificative ma con un occhio rivolto al futuro».

Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya: «“Romanzo” e “Gomorra” hanno rivoluzionato il racconto per immagini italiano (televisivo ma anche cinematografico), e fanno ormai parte del canone internazionale della nuova serialità, che sembra essere il romanzo del terzo millennio. Tornare alle origini di Romanzo e Gomorra significa esplorare nuove possibilità di racconto, sempre tra epica e realismo e con sguardo sempre contemporaneo, anche dal punto di vista dello stile. È quindi un ritorno, ma con la stessa voglia di innovare».