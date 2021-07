Gomorra 5 – La Serie, ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano sta arrivando con un nuovo e ultimo capitolo. Una quinta stagione dopo il grande successo, anche a livello internazionale con una distribuzione in ben 50 paesi, delle precedenti stagioni. Ma andiamo a vedere nei dettagli cosa accadrà in questa attesissima quinta stagione.

Gomorra 5 – la serie: la data dell’uscita

La quinta stagione di Gomorra – La Serie, arriverà il prossimo mese di novembre 2021. A confermare la data dell’uscita del nuovo capitolo è stata Sky. È inoltre online il teaser trailer ufficiale che presenta la quinta stagione della serie tv, e anticipa alcune scene vissute dai protagonisti.

Gomorra 5 – La Serie: dove guardarla in TV e in streaming

I 10 episodi di Gomorra 5 – La Serie, che andranno a comporre l’ultima attesissima stagione, andranno in onda su Sky e in streaming su NOW.

Gomorra: dove eravamo rimasti

La quarta stagione di Gomorra – La Serie, si era conclusa con l’uccisione di Patrizia (Cristina Dell’Anna) e suo marito Mickey (Luciano Giugliano) all’interno di un aeroporto. Ad ucciderli è stato Genny Savastano (Salvatore Esposito). Dopo quest’omicidio Genny inizia la sua latitanza, nascosto all’interno di un bunker. Ad aiutarlo è un uomo detto ‘o Maestrale.

Il giovane Savastano ha cercato negli ultimi anni di cambiare vita, ma purtroppo il passato criminale della sua famiglia è tornato nuovamente a stravolgergli la vita. Intanto il progetto della realizzazione dell’aeroporto è stato affidato a Tiziana Palumbo, ma non dovrà mai tradire Gennaro Savastano. Elia O’ Diplomato ha ucciso Maria: questo evento ha letteralmente sconvolto Enzo Sangue Blu.

Ciro Di Marzio è vivo?

Il mistero della morte di Ciro Di Marzio sarà presto chiarito. La terza stagione di Gomorra – La Serie, si concluse con l’uccisione di Ciro da parte di Gennaro Savastano. Nel film spin-off, L’Immortale, è stato rivelato che Ciro Di Marzio è sopravvissuto perchè la pallottola si è fermata a un centimetro dal cuore. Ciro ha intanto iniziato una nuova vita a Riga, in Lettonia, e lavora per Don Aniello Pastore. Il film termina con l’incontro tra Gennaro e Ciro. Il loro legame ora è molto cambiato per via dei recenti avvenimenti. Potranno mai tornare a lavorare nuovamente insieme?

Gomorra 5 – La serie: la trama della quinta stagione

Sta per scoppiare una nuova guerra tra clan, i protagonisti di Gomorra dovranno per forza di cose stringere nuove alleanze. Genny ha abbandonato definitivamente il sogno di costruirsi una vita normale con la sua famiglia. Ora è latitante e vive all’interno di un bunker sotterraneo ricercato dalla polizia. Genny ha deciso di allontanare Azzurra e il piccolo Pietro per proteggerli. Sarà un colpo di scena a sconvolgere la vita dei protagonisti: Ciro Di Marzio è ancora vivo. L’accordo di pace con i Levante è ora saltato e a Napoli sta per scoppiare una cruenta guerra tra clan.

Il cast della quinta stagione

In Gomorra 5 ritroveremo nel cast Salvatore Esposito nei panni di Gennaro Savastano. Marco D’Amore vestirà nuovamente quelli di Ciro Di Marzio. L’attore ha prestato il volto al personaggio nel film L’Immortale, diretto dallo stesso Marco D’Amore. Tra gli altri interpreti, torneranno in questa quinta stagione: Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito che interpreta Azzurra Avitabile.

I primi cinque episodi della nuova serie sono stati diretti dall’attore e regista Marco D’Amore, uno dei protagonisti chiave della serie. Gli altri cinque episodi sono stati invece diretti da Claudio Cupellini.

Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Gianluca Leoncini e Valerio Cilio hanno invece scritto la sceneggiatura di questo nuovo ed ultimo capitolo di Gomorra 5 – La Serie.

