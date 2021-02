Sta per calare il sipario su una delle serie Sky Original più famose. Le riprese di Gomorra 5 sono ancora in corso, ma intanto è possibile dare un’occhiata a quella che sarà l’ultima stagione, grazie a foto e video in anteprima. Sul set, i personaggi di Genny Savastano (Salvatore Esposito) e del redivivo Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) sono pronti alla resa dei conti. La serie tv, prodotta dal 2014 e liberamente ispirata all’omonimo romanzo beststeller di Roberto Saviano, andrà prossimamente in onda su Sky.

Gomorra 5: le foto, la trama e il cast dell’ultima stagione

Per quelli che «vogliamo di più» ecco a voi le prime immagini direttamente dal set #Gomorra5 pic.twitter.com/4HyrjEoKlz — Sky (@SkyItalia) February 26, 2021

Oltre a Genny e Ciro, nel cast ci saranno Arturo Muselli nel ruolo di Enzo Sangue Blu e Ivana Lolito nella parte di Azzurra Avitabile, moglie di Genny. Quest’ultimo, dopo gli eventi della quarta stagione, è obbligato a nascondersi in un bunker. Ciro Di Marzio, intanto, creduto morto, torna clamorosamente in scena, come svelato nel finale del film L’Immortale, e si trova in Lettonia. E il suo ritorno è l’inizio della resa dei conti.

Secondo alla sinossi ufficiale di Gomorra 5, svelata da Sky, Genny torna sul campo dopo lo sconvolgente scontro tra i Levante e Patrizia. Ma c’è un problema poiché ha la polizia alle calcagne, ed è costretto alla latitanza senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per permettere loro di avere una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il noto e misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente, Genny lo sa bene, così come sa che i nemici sono agguerriti. Ma potrebbe arrivare una svolta: Ciro Di Marzio è vivo, e si trova in Lettonia. E per Genny niente sarà più come prima.

Gomorra 5: il video dal set di Marco D’Amore

“Due parole: la Fine.” Così l’attore Marco D’Amore annuncia la fine delle riprese per quanto riguarda il suo personaggio (l’ultimo ciak della serie è infatti previsto a maggio).

Nel video, condiviso su Twitter, l’attore condivide la scena con il collega Salvatore Esposito: Ciro e Genny discutono, probabilmente pensano a quale piano mettere in atto per porre fine all’imminente e distruttiva guerra. La quinta stagione vedrà la luce nel corso del 2021, mentre le riprese continuano ad effettuarsi a Napoli.