Goliath 4 su Amazon Prime Video: trama e cast dell’ultima stagione

Per Goliath 4, quarta e ultima stagione della serie di grande successo Amazon Original, il Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe Billy Bob Thornton torna a vestire i panni dell’avvocato Billy McBride. La serie è in programma sulla piattaforma Prime Video dal 2016 e segue le vicende di un avvocato in disgrazia che accetta a malincuore di intentare una causa per omicidio contro uno studio legale, reo di aver contribuito ad una cospirazione mortale. Goliath è prodotto da Amazon Studios. Lawrence Trilling (Parenthood), Geyer Kosinski (Fargo) e Jennifer Ames e Steve Turner (Boardwalk Empire) sono i produttori esecutivi. La quarta e ultima stagione, che giunge a distanza di due anni dalla terza (causa pandemia che ha rallentato la produzione), è disponibile sulla piattaforma in streaming Prime Video di Amazon dal 24 settembre.

Goliath 4 su Prime Video: la trama dell’ultima stagione

In quest’ultima stagione, Billy, insieme a Patty, che ha accettato un incarico in un prestigioso studio legale a San Francisco, tornerà alle sue radici di avvocato. Insieme cercheranno di smantellare uno dei più grandi “golia” d’America, ossia l’industria degli oppioidi. Mentre Billy affronta il suo dolore cronico e Patty non riesce a non pensare di avere la strana sensazione di essere stata usata, la loro lealtà sarà messa alla prova. La tensione metterà a rischio la loro preziosa collaborazione. In un mondo in cui il denaro può comprare tutto, persino la giustizia, i due avvocati dovranno rischiare tutto pur di fare ciò che è giusto.

Goliath 4: il cast e i personaggi

Nel cast dell’ultima stagione ritroviamo Billy Bob Thornton nei panni dell’avvocato protagonista Billy McBride; Nina Arianda interpreta Patty Solis-Papagian, un avvocato specializzato in reati legati all’abuso di alcool e agente immobiliare; Tania Raymonde è Brittany Gold, una prostituta affezionata a Billy che talvolta lavora per lui come assistente; Diana Hopper è Denise McBride, figlia adolescente di Billy e Michelle; Julie Brister è Marva Jefferson, assistente legale di Billy.

New entry di stagione: Bruce Dern, Brandon Scott, Jena Malone e J.K. Simmons che interpreta George Stax, il capo dell’industria farmaceutica contro cui Billy si scontrerà.