Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di anime giapponesi con “Goldrake U” (titolo originale “Grendizer U”). Il reboot della serie animata degli anni ’70 “UFO Robot Goldrake” torna ora in tv in 13 nuovi episodi. Scopiamo insieme quando andrà in onda.

‘Goldrake U’: quando vedere in tv il reboot

Nel 1978 fece il suo debutto su Rai2 “UFO Robot Goldrake”, noto anche come “Atlas UFO Robot”. Il cartone, basato sul manga creato da Go Nagai, fu un successo incredibile al punto che anche la sua sigla divenne uno dei singoli più ascoltati negli anni ’70. Ora a distanza di 50 anni dall’esordio giapponese dell’anime, torna il robot amato da milioni di generazioni. Il reboot della serie, dal titolo “Goldrake U”, andrà infatti in onda il giorno dell’epifania lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 21.20.

Ma qual è la trama di Goldrake U? Dopo un devastante attacco delle forze malvagie di Vega sul pianeta Fleed, il principe Duke e Goldrake fuggono sulla Terra. Il principe però ha perso la memoria e in suo aiuto arrivano il dottor Procton, direttore del centro di ricerche spaziali, e Alcor, un coraggioso pilota di un robot chiamato Mazinga Z. Duke finisce sotto l’ala protettiva del dottor Procton che gli dà un nuovo nome, quello di Actarus. Durante un attacco nemico, Duke recupera la memoria.

⚡ #Goldrake in arrivo sui canali #Rai: l'annuncio di Adriano De Maio, Direttore Cinema e Serie Tv, durante la conferenza stampa di presentazione delle proposte autunnali.

Le prime immagini👇 pic.twitter.com/exvzoVazHl — Rai (@Raiofficialnews) September 17, 2024

Numero episodi e curiosità

Goldrake U è prodotta dallo studio GAINA e la Rai ha acquisito i diritti dalla società francese Mangouste Anim che ne detiene i diritti di distribuzione. Basata sull’opera originale di Go Nagai, il regista della miniserie è Mitsuo Fukuda, il character designer Yoshiyuki Sadamoto, lo sceneggiatore Ichiro Okouchi e il compositore Kohei Tanaka.

Saranno trasmessi il 6 gennaio su Rai2 i primi 4 episodi del reboot della durata ciascuno di 25 minuti. In totale sono 13 gli episodi che sono stati già mandati in onda in Giappone durante l’estate 2024. In chiaro sarà possibile vedere Il guardiano del Pianeta Blu, L’attacco a Vega, La furia del principe e La quiete dopo la tempesta. Ancora non si sa se anche gli altri episodi saranno trasmessi in chiaro sull’emittente pubblica.