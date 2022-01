I Golden Globe si sono tenuti questa notte in un’atmosfera silenziosa e surreale. Vincono Will Smith, Nicole Kidman e il giovane enfant prodige Andrew Garfield mentre Paolo Sorrentino – candidato come miglior film in lingua straniera con E’ stata la mano di Dio – non ce l’ha fatta.

Golden Globe 2022: un’edizione fantasma tra Covid e polemiche razziste

A causa del Covid-19 e soprattutto per la polemica circa la non trasparenza per le scorse votazioni e mancata presenza di attori e di attrici di colore, i vincitori dei Golden Globe sono stati annunciati lentamente attraverso gli account social dell’ Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

La giornalista tedesca Helen Hoehne, nuovo presidente della HFPA, ha dichiarato quanto l’organizzazione stia cambiando e ha tenuto a ricordare che la particolarità dei Golden Globe sta nell’includere membri provenienti da oltre 50 paesi diversi.

Il New York Times ha definito quest’edizione dei Golden Globe come una delle peggiori. L’annuncio dei vincitori è avvenuto su Twitter perdendo così, ogni forma di decoro e di attesa:

“Tweet costellati di emoji e pessime battute, con scarse informazioni su chi ha ricevuto i premi”.

Nessun vincitore ha festeggiato, se non con qualche commento sui propri social.

Golden Globe 2022: ecco, chi ha vinto