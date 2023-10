Voglia di azione, avventura e fantasia? Se la risposta è sì, il film che fa per voi è Godzilla II – King of the Monsters, diretto da Michael Dougherty nel 2019. La pellicola è il sequel di Godzilla (2014) e il prequel di Kong: Skull Island e Godzilla vs Kong ed è pertanto anche il terzo film del MonsterVerse di Legendary Pictures e Warner Bros. Pictures.

La narrazione riprende esattamente da dove si era interrotta, mentre per quanto riguarda i personaggi, ritroviamo alcune vecchie conoscenze e delle new entry destinate a lasciare il segno. Godzilla II-King of the Monsters va in onda su Italia Uno nella prima serata di Giovedì 12 Ottobre: di seguito vediamo trama, cast e curiosità principali.

Godzilla II – King of the Monsters: la trama e il cast

Cinque anni dopo la distruzione di San Francisco mostrata nel film precedente, un commando di ecoterroristi irrompe nel quartier generale dell’organizzazione Monarch. Qui rapisce la scienziata Emma Russel e la sua giovane figlia Madison, dopodiché libera i Titani, intenzionati a distruggere il nostro pianeta. L’unico a poterli fermare è Godzilla.

Compongono il cast i seguenti interpreti: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Bradley Whitford, Zhang Ziyi, Thomas Middleditch, Charles Dance, O’Shea Jackson Jr. e Aisha Hinds.

Le curiosità sul film

Godzilla II-King of the Monsters è una pellicola di genere azione/fantasy/avventura di Michael Dougherty. Ecco le curiosità principali a riguardo: