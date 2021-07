Gloria è il titolo della nuova mini-serie di Canale 5 in onda da agosto in prima serata. Quando inizia? Quale è la trama? Chi sono i personaggi del cast? Quali anticipazioni si sanno sulla serie tv che ci terrà compagnia nelle calde serate estive? Ecco tutte le news.

Gloria, il cast della miniserie in onda ad Agosto

A partire da martedì 3 agosto 2021 la mini serie Gloria andrà in onda su Canale 5 in prima serata. La serie tv francese è interpretata da Cécile Bois, l’attrice che presta il volto anche alla protagonista della serie Candice Renoir.

Nel cast vi sono anche: Elsa Hyvaert, Sarah Berru, Barbara Schulz, Joey Starr, Bernard Le Coq, Nicole Calfan, Michaël Cohen, Malik Zidi, Lucie Lucas, Anne Consigny, Mathieu Madénian, Amelle Chahbi, Mariama Gueye, Clotilde Mollet e Patrick Descamps.

Alla regia: Julien Colonna. Sceneggiatura, invece, di Jeanne Le Guillou e Bruno Dega.

Altre news in merito? Girata alla fine del 2020, tra Saint-Malo e Cancale, in Bretagna, Gloria è un adattamento della serie gallese intitolata “Keeping Faith” in onda sulla BBC tra il 2017 e il 2018. In Francia e in Galles pare proprio che Gloria abbia riscosso enorme successo. Cosa accadrà in Italia? I telespettatori che rimarranno incollati alla tv saranno numerosi?

La trama di Gloria: su cosa è incentrato il racconto?

Quale è la trama della mini serie Gloria? La protagonista è un avvocato che vive una vita da sogno circondata dai suoi tre figli e da suo marito David. Tutto sembra andare per il meglio almeno fino a quando David non scompare nel nulla.

Gloria viene accusata della sparizione dell’uomo e si sospetta di lei anche per il possibile omicidio. Per scagionarsi l’avvocatessa dovrà iniziare ad indagare sulla sua vita e su quella del marito. Pian piano inizierà a scoprire che il David che ha sempre amato non aveva nulla a che fare con la realtà. Come ha fatto a farsi ingannare per così tanto tempo?

Il Trailer di Gloria su Canale 5