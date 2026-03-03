Gloria – Il ritorno: il film sequel con protagonista Sabrina Ferilli torna in prime time su Rai1 con una nuova imperdibile avventura. Scopriamo la trama e il cast di una “sorta di favola moderna”.

Gloria – Il ritorno con Sabrina Ferilli Rai1: cast e trama

Stasera, martedì 3 marzo 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con “Gloria – Il Ritorno“, il film sequel con protagonista Sabrina Ferilli. L’attrice, diretta dal regista Giulio Manfredonia, torna a vestire i panni di Gloria Grandi, attrice viziata sul viale del tramonto. Accanto a lei un cast importante: Sergio Assisi (Alex), Emanuela Grimalda (Iole), Luca Angeletti (Sergio), Claudia Gerini (La Bella del Tufello), Pino Strabioli (Dottor Rummo), David Sebasti (Filippo), Martina Lampugnani (Emma), con l’amichevole partecipazione di Francesco Arca (Bernardo Pace).

Il film, prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Rai Fiction, racconta la storia di Gloria scritta da Roberto Proia, Cristiana Farina, Fausto Brizzi (regista della prima stagione) e Laura Muscardin. La trama del sequel è stata raccontata dal regista che ha anticipato: «una sorta di favola moderna sul chi siamo e su chi vogliamo essere. Gloria attraversa questa vicenda con la sua tipica spavalderia, con ironia e autoironia, ma anche con la sua dirompente umanità che finisce per travolgere tutti e che solo un’attrice come Sabrina poteva darle».

Sabrina Ferilli torna a vestire i panni di Gloria su Rai1

Per il sequel del film “Gloria – Il Ritorno“, Sabrina Ferilli torna ad interpretare il ruolo di Gloria Grandi, attrice viziata sul viale del tramonto. Il primo film si era concluso con la protagonista che, dopo aver mentito sulla propria salute pur di tornare sotto i riflettori, era riuscita a ottenere l’effetto opposto. In carcere in attesa di giudizio è costretta infatti a fare i conti con le conseguenze che le sue azioni hanno avuto non solo su di lei, ma soprattutto sulla sua famiglia. E, come se non bastasse, qualcuno sta per pubblicare una biografia “non autorizzata” sulla sua vita e sulla sua infanzia al Tufello.

Il ritorno a casa non sarà facile per Gloria che affronterà tutto con il solito piglio. Un viaggio di riappacificazione con una parte di sé volutamente cancellata e ormai dimenticata. Proprio il regista Giulio Manfredonia ha precisato: «se la prima stagione era una analisi quasi feroce del nostro tempo così fortemente segnato dal peso del giudizio collettivo, così mass-mediatico, il nuovo film parla invece di vicende molto più intime e private, si addentra in mondi molto più quotidiani e semplici, ma anche universali, mette la sua lente molto più a ridosso della protagonista e dei suoi cambiamenti».

L’appuntamento con Gloria-Il ritorno è per il 3 marzo in prime time su Rai1 e RaiPlay.