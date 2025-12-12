“Gloria”, brano senza tempo né confini di Umberto Tozzi, prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà, a partire da ottobre 2026, i palchi dei principali teatri italiani: “GLORIA – IL MUSICAL”, la prima commedia musicale che celebra l’iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, che ne firma anche la direzione musicale.

“Gloria” di Umberto Tozzi diventa un musical

«Sono felice di annunciare l’inizio di un progetto speciale, costruito attorno ai brani che hanno accompagnato tutta la mia vita – dichiara Umberto Tozzi – Ho sempre creduto che “Gloria”, così come molte altre mie canzoni, potesse trovare la sua dimensione naturale in un musical, e oggi, proprio mentre mi avvicino all’ultimo concerto, si apre per me una nuova strada: un’esperienza inedita che darà nuova vita alla mia musica».

Dopo 50 anni di carriera, più di 80 milioni di dischi venduti, oltre 2000 concerti e più di 300 brani incisi, e una collezione unica di premi e riconoscimenti che hanno attraversato continenti e culture, Umberto Tozzi si regala e ci regala una nuova era.

«Considero questo progetto che si sta realizzando un premio alla mia Carriera molto importante, pari al Golden Globe che anni fa ho ricevuto – prosegue Tozzi – Il merito vorrei condividerlo anche con tutti i musicisti coi quali ho collaborato e lavorato da quando ero un giovane musicista anche io, fino ad arrivare al mio coautore e produttore Giancarlo Bigazzi e al mio editore Franco Daldello, che è la prima persona che ha creduto in me. E per finire un merito anche a Gianluca Tozzi, che ha saputo fino ad oggi gestire con grande successo tutto il mio repertorio. Questo è un sogno che si sta realizzando, che rapportato al calcio considero nel mio caso la maglia n° 10 della musica Italiana, come è stato il n° 10 della maglia di Roby Baggio nella Nazionale di Calcio Italiana. È un numero di grande responsabilità, è ambizioso, ma se Gloria è stata n° 1 in America musicalmente, nessuno ci vieta di sognare che questo Musical possa arrivare, come tutti ci auguriamo, a Broadway».

GLORIA – IL MUSICAL

Da questa avventura artistica unica e senza tempo che ha decretato il successo del brano anche a livello internazionale, grazie anche alla versione di Laura Branigan, e al successo ottenuto diventando poi colonna sonora di capolavori del grande schermo, come “Flashdance” di Adrian Lyne e “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, ai recenti e seguitissimi serial “Glee” e “La Casa di Carta”, che nasce l’idea del musical con protagonista Gloria, giovane donna talentuosa e determinata con un grande sogno: diventare una cantante. Attraverso amori, contrasti, cadute e rinascite, con la sua passione e la sua tenacia vivrà un percorso umano e artistico sulle note delle canzoni che appartengono alla memoria collettiva del nostro Paese e non solo.

Questa commedia vuole trasportare il pubblico in una storia all’insegna di emozioni e divertimento, cuore e anima. «“Gloria – Il Musical” sarà un progetto ambizioso, che mi vedrà impegnato anche nella sfida più delicata e affascinante: la scelta della protagonista – spiega Umberto Tozzi – Dare un volto, una voce e un’anima a “Gloria” non sarà semplice, perché ognuno l’ha sempre custodita nel proprio immaginario, ma sarà proprio questa la parte più intrigante. Dopo tanti anni, sono felice e profondamente curioso di vedere i miei brani trasformarsi in una storia unica, capace di emozionare in un modo nuovo». Il progetto ha il patrocinio del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Bando di selezione

Da giovedì 11 dicembre, fino al 7 gennaio 2026 è aperto il bando di audizione per trovare chi interpreterà Gloria! È possibile inviare la propria candidatura accedendo al sito www.gloriailmusical.it e seguendo le istruzioni descritte nella pagina “Audizioni”. Si cerca una performer con età scenica tra i 20 e i 35 anni, ottime capacità vocali e attoriali, predisposizione al movimento e una forte presenza scenica: un’artista capace di rappresentare energia, talento e autenticità.

Andrea Maia, fondatore e direttore artistico della GoldenStar AM

«Dopo aver prodotto molti Musical e Commedie musicali di successo, nel 2008, in particolare dopo la morte di Pietro Garinei con cui avevo co-prodotto tanti titoli, ho sentito che si era chiuso un periodo felice e che dovevo occuparmi di altro – racconta Andrea Maia, fondatore e direttore artistico della GoldenStar AM, che produce il musical e lo dirige insieme a Toni Fornari – Non mi sentivo più di produrre Musical ma sapevo, in cuor mio, che sarei tornato a farlo solo per un’idea capace di accendere il mio entusiasmo sia artistico che produttivo. Dal 2008 dunque, mi sono dedicato alla prosa e al cinema scrivendo e producendo oltre 30 commedie e 4 film. Poi all’improvviso, mentre curavo la regia per la scena di diploma di una delle mie allieve del Corso di Alta Formazione Professionale presso il Teatro Golden di Roma, da sempre grande estimatore del repertorio musicale di Umberto Tozzi, ho scelto una clip tratta dalla serie televisiva “Glee”, dedicata proprio alla canzone “Gloria” di Umberto Tozzi. È stato immediato immaginare la vita di questa donna e, con il passare del tempo, il desiderio di dare vita a questo personaggio si è fatto sempre più entusiasmante fino a quando, conoscendo Umberto, ho scoperto di condividere con lui lo stesso sogno. È stato davvero magico l’incontro con Umberto e magico è sapere che “Gloria” finalmente prenderà vita sul palco!».